Cristhian Noboa es llamado a la selección de Ecuador, debido a que John Narváez no puede viajar

Quito -

El centrocampista Cristhian Noboa fue convocado la tarde este miércoles a la selección de Ecuador, que afrontará partidos comprobatorios ante Estados Unidos y Honduras el 21 y 26 de marzo, respectivamente, en suelo estadounidense.

El mediocentro del Zenit de la Liga de Rusia reemplazará al defensa central John Narváez, que milita en el Melgar de Perú.

"¡Bienvenido Cristhian Noboa, de vuelta a la Tricolor! John Narváez no podrá viajar esta vez con la Selección", se informó en la cuenta de Twitter de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin dar detalles del porqué Narváez no se unirá a la delegación. Se conoció que el desconvocado no posee visa.

TRI | ¡Bienvenido @cristhian_noboa de vuelta a la Tricolor! John Narváez no podrá viajar esta vez con la Selección---- pic.twitter.com/IZpthIQtLW — FEF Ecuador (@FEFecuador) 13 de marzo de 2019

"Estoy muy contento por el llamado y ahora tengo que demostrar el porqué fui convocado", había declarado un emocionado Narváez, en la emisora quiteña Mundo Deportivo.

En la mañana de este miércoles, igual fue desafectado el volante ofensivo Ayrton Preciado -del Santos Laguna de México-, debido a una lesión. El técnico Hernán Darío Gómez llamó como reemplazo al zaguero Robert Arboleda, del Sao Paulo de Brasil.​ (D)