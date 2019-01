Básquet de damas de la categoría sub-16 se jugará en cinco sedes

Guayaquil, Quito, Sangolquí, Cuenca y Babahoyo son sedes de la primera etapa del Campeonato Nacional de Básquet Liga sub-16 damas, que se jugará este sábado y domingo, organizado por la Federación Ecuatoriana de este deporte.

En Quito, los partidos se realizarán en el coliseo Santa María Eufrasia y la primera fecha será este sábado, desde las 08:30, con el partido Spartans vs. Borussia; y a las 10:00, se medirán Liga de Quito vs. Pegasus. La jornada seguirá a las 16:00 y continuará con dos partidos el domingo, desde las 08:00.

En Sangolquí, la primera jornada será este sábado, en el coliseo de la Liga Cantonal de Rumiñahui, y se medirán, a las 08:30, Rumipamba vs. V Guayas; y a las 10:00, San Pedro vs. Minibask. Luego, a las 16:00, se enfrentarán Minisbask vs. Rumipamba y, a las 17:30, V Guayas vs. San Pedro. El domingo jugarán a las 08:00 y 09:30.

En el coliseo del colegio Técnico Salesiano, de Cuenca, la primera fecha también se jugará este sábado, desde las 08:30, cuando se midan Atenas Asunción FDA, de Azuay, vs. Fox Club FDC, de Cañar; y a las 10:00, Tecni Club Loja vs. Pioneros del Sur, de Loja. La segunda fecha se realizará a las 16:00 y la tercera el domingo, a las 08:00 y 09:30.

En Babahoyo se jugará el grupo 3 en el coliseo Jaime Roldós Aguilera y se medirán, este sábado, a las 08:30, Celai, de El Oro, vs. Hermano Miguel Viejo William, de El Oro; a las 10:00, Charles Pink, de Los Ríos, vs. Club Sport Center, de Manabí.

La segunda fecha está programada para las 16:00 con el partido Sport Center vs. Celai y, a las 17:30, Hermano Miguel Viejo William vs. Charles Pink. El cierre de la llave será este domingo cuando jueguen a las 08:00 y 09:30.

El grupo 5, que se desarrollará en el coliseo Abel Jiménez Parra, del parque Samanes, jugarán este sábado, a las 08:30, Santa María, de El Oro, vs. Delfín, de Manabí; y a las 10:00, ADN, de Guayas, vs. Santa Elena Sharks, de Santa Elena.

La jornada seguirá a las 15:00 con Santa Elena vs. Santa María y, a las 16:30, ADN vs. Delfín.

La llave finalizará el domingo y jugarán, a las 08:00, Delfín vs. Santa Elena; y a las 09:30, ADN-Santa María. (D)

30

PARTIDOS

Esa cantidad de enfrentamientos se realizarán este fin de semana en los cinco grupos por el III Campeonato Nacional de Básquet sub-16 para damas.