Presidente de la LigaPro niega discriminación a Karina Chango y aclara: Mi trabajo es por los 26 clubes

El presidente de la LigaPro de Ecuador, Miguel Ángel Loor, negó haber proferido expresiones racistas contra Karina Chango, como lo asegura la dirigente de Mushuc Runa, segunda en la lista que encabeza Selim Doumet para las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Chango, en una entrevista con radio Stereo Fiesta de Ambato, dijo que la lista que compite contra la de Francisco Egas está recibiendo mucho apoyo, pero afirmó que Loor -que no tiene voto en las elecciones de la FEF- la discrimina: “No me gusta hablar mal de las personas que ni conozco, mejor veo lamentable que ha habido un comentario del presidente de la Liga Pro, el señor Miguel Loor, donde dice que él jamás votaría por una lista que tenga una indígena”.

“Eso me parece muy discriminatorio. No me siento mal, no sé qué tipo de persona sea el señor (Loor) pero si le digo que todos merecemos respeto. Si no quiere votar por nosotros porque no cree en nosotros, es muy distinto, pero decir que porque somos indígenas no votará por nosotros, es discriminar a todo el Ecuador”, agregó Chango.

Antes esto, EL UNIVERSO se contactó con Loor para pedir su versión, y respondió lo siguiente: "Jamás me expresaría así. No lo pienso, ni es mi estilo. Y adicional a esto, yo no voto" en las elecciones de la FEF, que serán el próximo 31 de enero.

"No voy a entrar en dimes y diretes de una campaña que debe llevarse en forma limpia y transparente, ya que el dia 1 de febrero (al día siguiente de que la FEF tenga un nuevo directorio) seguiremos siendo los mismos clubes y asociaciones que arrimaremos el hombro para lograr que nuestra Seleccion vuelva a un mundial y que tengamos una Federación digna, transparente y representativa. Mi trabajo es por los 26 clubes y seguirá de la misma manera", enfatizó el presidente de la LigaPro. (D)