Delfín, con un rival ‘parejo’ en Copa Libertadores, según técnico Fabián Bustos

Quito -

A 15 días de su debut en Copa Libertadores con Delfín, el técnico Fabián Bustos adelantó conceptos de lo que enfrentará ante Nacional de Paraguay, su rival en la primera fase.

Bustos advierte similitudes entre cetáceos y académicos, las principales haber mantenido al técnico (Fernando Gamboa) y la base de los planteles que disputaron sus torneos.

“Nacional es un equipo duro, pero es muy parecido al nuestro, eso nos da la chance de estar más firmes que si habríamos cambiado una parte de nuestros jugadores del año anterior”, dijo Bustos.

La contraparte es el tiempo de la pretemporada que cumplen los dos planteles, ahí radica la principal ventaja para los guaraníes, según Bustos, antes del debut copero para el 22 de enero, en el Jocay.

“En Paraguay se inicia el torneo a la par que la Copa Libertadores, eso quiere decir que tendrán más amistosos porque vienen trabajando de antes, algo que nosotros no podremos hacer. Me habría gustado tener un par de amistosos esta semana, pero sin esa opción nos complicamos, aunque eso no es excusa”, apuntó.

Para Bustos, el balance de lo cumplido en la segunda semana de pretemporada es “positivo”, y “aunque algunos jugadores están mejor que otros”, lo más importante para el estratega “es que no tengamos lesionados, porque con el corto tiempo de trabajo lo más importante es tener a todos los jugadores a disposición”, dijo.

Delfín es el primer equipo ecuatoriano en iniciar actividad este año, el 22 recibe a Nacional por Copa, y devuelve la visita el 30 en Asunción. (D)