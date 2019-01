El Flaco Raffo era uno de los ‘Reyes Magos’

La leyenda cuenta que a mediados de 1954 el ministro de Defensa de nuestro país en ese entonces, don Enrique Ponce, conocía que en Quito jugaba un delantero delgado, rápido y con un olfato goleador inigualable y que prestaba sus servicios para el equipo Argentina, que luego se denominó Deportivo Quito. Sabía que en su último partido en ese club, el 2 de mayo de 1954, el tan comentado artillero de apellido Raffo, le hizo cinco goles al Norteamérica.

Cuentan que el ministro Ponce, emelecista a más no poder, utilizando sus influencias, le hizo poner un abrigo largo y una gorra de militar y embarcó a Carlos Alberto Raffo en un carro castrense y así viajó toda la noche con destino a Guayaquil, para incorporarse al Emelec. En el club quiteño no supieron de su paradero, hasta que se enteraron de que el argentino entrenaba y lucía la camiseta celeste con la franja blanca en su debut contra el Valdez. Desde esa presentación el Flaco, como le decían a Carlos Alberto Raffo, no se cansó de hacer goles vistiendo el uniforme con el que se encariñó y que encariñó a la fanaticada eléctrica.

En la década de los 60 se conformó una delantera denominada de Los Cinco Reyes Magos. En esas tardes o noches en el Capwell, el aficionado celebraba, aplaudía las locuras del Loco José Vicente Balseca por la raya. Al Pibe Jorge Bolaños, un jugador exquisito al que se considera con Alberto Spencer los dos mejores jugadores ecuatorianos de todos los tiempos. El Flaco Raffo, un goleador insigne, con viveza, velocidad y con gran olfato anotador. Era sensacional en la definición. Su golpe letal era el puntín, que él llamaba “el golpe sorpresa”. Lo hacía con tanta potencia que fácilmente podía ejecutarlo al entrar al área para dejar estático como dejó a cientos de arqueros. También estaba el Maestrito Enrique Raymondi, con una zurda letal, y dicen que fue el propio Raffo quien le pidió al dirigente Antonio Briz que contrate para Emelec a Raymondi. Y así fue. Emelec pagó 1.000 sucres por el Maestrito y se conformó esa pareja fantástica. Y el último Rey Mago, Roberto Pibe Ortega, de nacionalidad argentina, con un historial riquísimo, con antecedentes en Independiente de Avellaneda, el Portuguesa de Sao Paulo, y la Fiorentina de Italia.

El Flaco Raffo, delgado aunque fibroso, narigón, con bigotitos, tal cual un cantor de tango, hizo estremecer las redes rivales y emocionar a toda su hinchada. Actuó desde 1954 hasta 1964, fue campeón del torneo guayaquileño en 1956, 1957 y 1962, campeón del Ecuador en 1957 y 1961 y en su carrera hizo 132 goles vistiendo el uniforme de Emelec. En 1959, en el Sudamericano (Copa América) extraordinario, jugado en Guayaquil, por motivo de festejar la inauguración del estadio Modelo, haciendo pareja con Spencer, le anotó dos goles a Argentina y a Brasil. Jugó para nuestra Selección la eliminatoria mundialista de 1960 contra Argentina, y en dos partidos ida y vuelta –como correspondía en ese entonces al sistema clasificatorio– hizo dos tantos en esos encuentros. Luego fue convocado por Ecuador en 1963 para el Sudamericano de Bolivia, del que se consagró goleador con cinco goles. El periodista Mauro Velásquez lo describió así: “Raffo fue sinónimo del cabezazo espectacular, el remate inverosímil, fue un símbolo de gol”.

Jugó aquel famoso partido por Copa Libertadores con Emelec, cuando un 22 de febrero de 1962 goleó por 7-2 a Universidad Católica, de Chile, en el Modelo, ante más de 40.000 espectadores. Yo pude observar la gran recuperación del equipo guayaquileño, que perdiendo 0-2 en los primeros 15 minutos, remontó para que con un espectáculo pocas veces visto, otro Rey Mago, el Maestrito Raymondi, haga cinco goles. En esa noche inspirada, el Flaco Raffo fue una figura destacada junto al Pibe Bolaños y el gran aporte ofensivo de los refuerzos everianos Pedro Gando y José Aquino.

También Raffo fue DT y en la historia del Deportivo Cuenca consta como su primer técnico al debutar con el equipo Austral, en los campeonatos profesionales de fútbol, en 1971. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando fue nuestro técnico en el Guayaquil Sport, en 1972. Ahí pude comprobar cómo un hombre con tanta fama era humilde, pero orgulloso de su pasado. Tanto que lo contaba con detalle, desde sus inicios en Villa Urquiza, Buenos Aires; sus primeros pasos en el profesionalismo en Platense en 1940, y que era un admirador de Alfredo Di Stéfano, que jugaba en River Plate.

Raffo fue DT y en la historia del Deportivo Cuenca consta como su primer técnico al debutar con el equipo Austral, en los campeonatos profesionales de fútbol, en 1971.

Luego pasaron los años y Raffo fue entrenador de nuestro equipo Católica, del Colegio de Abogados, y seguía siendo el mismo contador de sus historias. Contaba los detalles del porqué los arqueros y defensas sufrían con él. Revelaba que su secreto era recibir perfilado para girar enseguida, alzar la vista, ver dónde estaba el arco. Relataba que es ahí cuando el goleador tiene anticipado el final y explicaba que el famoso puntazo siempre lo usaba porque el defensa, y sobre todo el arquero, siempre esperaban que se prepare para buscar el perfil y cuando menos lo pensaban, ya la bola estaba viajando al destino final.

El Flaco Raffo fumaba siempre. Según él, aprendió a hacerlo desde los 14 años porque veía que los artistas de cine lo hacían, los cantantes de tango también y eran famosos y él no quería quedarse atrás. Luego de los partidos del Colegio de Abogados, Raffo nos invitaba a pasar la tarde en una casa de su propiedad en el sur de Guayaquil, cerca de la clínica Alcívar. En ese barrio tranquilo tenía lo que él llamaba el “ranchito” y usábamos el portal para iniciar la coloquial charla de esos sábados inolvidables. En la planta baja tenía su cuarto lleno de recuerdos, fotos, diplomas, recortes de diarios. Le encantaba enseñarlos y comentarlos.

Alguna de tantas veces, le pregunté ¿qué gol más recuerda, Carlos?, y me dijo: “Muchos vistiendo la azul, pero el que grité como un loco fue arrancando el segundo tiempo en La Paz, jugando el Sudamericano de 1963, con la camiseta de Ecuador. El gol lo hice de palomita, corrí sabiendo que Canberra Gando era de verdad un avión. Al verlo centrar decidí no correr más, sino volar para alcanzar la pelota y así fue que la conecté. La celebración fue tal que al abrazarnos el Pibe Bolaños me decía: ¡Flaco, te vas a fundir, estamos como a 4.000 metros! Y le respondí: Pibe, ¿no vistes cómo volé como cóndor?”.

El Flaco Raffo vivía contrariado en esos días que compartía con nosotros. Molesto repetía que el país no había sido recíproco con él. Aunque sentía el cariño del pueblo que lo quería en demasía, no aceptaba cómo habiendo jugado tantos años y defendiendo la Tricolor no era ecuatoriano. La verdad es que participó por Ecuador con una nacionalidad urgida por la necesidad de que juegue, transitoria para determinado evento y punto. Recién después de 32 años de haber defendido a nuestra Selección, en 1991 el Estado le otorgó la nacionalidad ecuatoriana. Ese día el Flaco lloró como niño. Quería a Guayaquil, tenía su familia, a sus amigos aquí y es donde él quería ser enterrado. Su fallecimiento se dio un 18 de septiembre de 2013, a la edad de 87 años, a las 06:00 en la clínica Kennedy de Guayaquil. Uno de los Reyes Magos de ese famoso Ballet Azul se marchó, pero su recuerdo será eterno. (O)