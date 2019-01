Gustavo Soler espera llevar al Deportivo Cuenca a un torneo internacional

Cuenca -

El objetivo del técnico argentino Luis Gustavo Soler con el Deportivo Cuenca para el 2019 es clasificar entre los ocho primeros de la LigaPro y luego pensar en un torneo internacional. La pretemporada iniciará con una plantilla base de jugadores nacionales y extranjeros pero espera reforzarla con alguien "que a última hora no arregle con un club".

Aunque firmó un contrato por un año, en su primera intervención pública dijo que en su mente está generar un proyecto con una perspectiva a varios años. Sobre la Copa Ecuador y la Liga Profesional que se jugará por primera vez este año, el argentino la calificó como un “torneo raro”, argumentando que un cuadro puede tener un año irregular, llegar en octavo lugar y luego salir campeón.

Para reforzar a un Deportivo Cuenca que en el 2018 tuvo una campaña deficiente, Soler aseguró que junto a la directiva están gestionando a jugadores ecuatorianos en base al presupuesto y que la potencial contratación de un quinto extranjero se definirá al final, según la plantilla básica que tienen.

El año pasado el club enfrentó varios problemas de indisciplina que derivó en la separación de jugadores a media temporada y otros que bajaron a la reserva.

Para que esto no se repita, el DT advirtió que en caso de que no se respete el manual de disciplina y código de convivencia del club “se tendrán que ir”, ya que la única exigencia que se les pedirá es que sean “cien por ciento profesionales, lo que no es difícil”.

De acuerdo con la planificación, la pretemporada iniciará el lunes 7 de enero y se realizará entre Cuenca y Quito. Primero trabajarán en lo técnico y táctico, mientras que en la capital jugarán partidos amistosos con equipos como Técnico Universitario, Liga de Quito o América.

Luis Soler, presentado como nuevo DT del @DCuencaOficial asegura que su primer objetivo es clasificar entre los 8 primeros del torneo 2019 pic.twitter.com/0mr5SpjMvf — Marcador (@marcadorec) 4 de enero de 2019

Un problema que seguirá enfrentando el club en el 2019 es el no contar con un sitio fijo para entrenar. Como el Complejo de Patamarca ya no les pertenece desde hace varios años, la alternativa seguirá siendo el estadio del cantón Guachapala o de Azogues, en la vecina provincia del Cañar. Mientras que en Cuenca utilizarán una cancha sintética ubicada en el sector de Huizhil.

Apenas su nombre sonó como una alternativa para reemplazar al venezolano Richard Páez, varios programas deportivos radiales se resistían y criticaban su llegada aduciendo campañas poco positivas con otros cuadros como Aucas o Barcelona. Situación que repercutió en varios hinchas que también rechazaron su presencia. A ellos, Soler les respondió que “todos tienen derecho a tener una opinión, esperemos que la cambien simplemente con trabajo”.

Máximo Villafañe será su Asistente técnico, Adrián Navarro es el nuevo Preparador Físico, Vicente Brito retorna como médico y Pablo Parra debuta en el expreso austral como preparador de arqueros. (D)