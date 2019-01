Marlon De Jesús deja Emelec y busca ‘reto’ en Tailandia

Quito -

“Sin continuidad” en Emelec, el delantero Marlon De Jesús decidió salir al exterior y Tailandia será su destino para el 2019. El imbabureño integrará la plantilla del Prachuap, en principio con contrato por una temporada. “Tengo esta nueva oportunidad, quiero jugar mucho”, dijo el atacante.

De Jesús anotó cuatro goles en 22 partidos, nueve de ellos en condición de titular, de ahí su decisión de dejar la tienda azul, tras cumplir dos temporadas con Emelec, en una segunda etapa luego de su mejor temporada en el 2012, y el primer semestre del 2013 antes de ir al balompié mexicano.

En diálogo con Mundo Deportivo, el delantero hizo hincapié en que se quedó sin espacio en la nómina millonaria. “No tuve continuidad en el 2018 y cuando la conseguí siempre sucedía algo, las lesiones me quitaron ritmo, no como en Portugal (Arouca, 2017) que no me lesioné nunca, pero en Emelec cuando estaba en nivel me lesionaba, y en mi mejor momento una decisión técnica me dejó fuera del once titular”, lamentó el jugador, quien dijo “cerrar un ciclo” con Emelec.

Con los derechos deportivos en su poder, De Jesús negoció la transferencia a Tailandia, en préstamo por una temporada. “Tengo esta nueva oportunidad, una oferta que me significa un nuevo reto, y con la familia hemos decidido que sería lo mejor a largo plazo, esperemos que todo vaya bien, porque un jugador lo que busca siempre es continuidad”, comentó.

El Prachuap será el sexto equipo para De Jesús en el exterior, luego de actuar en las ligas de Israel, México, Colombia y Portugal. “Siempre es duro jugar afuera, no es como la gente piensa, es un reto para el que hay que ser fuerte, pero la familia es importante, es mi sostén porque sentirse acompañado es fundamental”, indicó.

Prachuap cumple ocho años de fundación este 2019, toma su nombre de la provincia que representa en la Thai League y juega como local en el estadio Sam Ao. Fue sexto en el 2018 y para el nuevo torneo seguirá al mando del DT Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

34 goles anotó Marlon De Jesús en 112 partidos con la camiseta de Emelec. El imbabureño jugó en cuatro temporadas, con un primer ciclo entre 2012 y 2013 y el segundo entre 2017 y 2018. (D)