Gino Guerrón: Promedio de sueldos de América será de $ 1.800

Quito -

La élite del fútbol ecuatoriano recibe el 2019 al América de Quito, equipo que retorna a la máxima división luego de 30 años. Fundado en 1939, el club cebollita tuvo sus mayores éxitos en 1969 y 1971, cuando fue subcampeón del Ecuador.

Jugó la Copa Libertadores de 1970 y 1972. En 1971 se consagró campeón de la Copa Ganadores de Copa, certamen internacional organizado por la Conmebol (fue amistoso por la ausencia de varios clubes). Luego se vino la época gris y la debacle de 1988, cuando se despidió de la A e hizo un viaje a segunda división.

Parecía el fin, pero llegaron Rodrigo Espinosa y Gino Guerrón con la misión de volver al primer plano.

Guerrón, que ahora es presidente, le cuenta a EL UNIVERSO cómo avizora el futuro.

¿Por qué tardó América tres décadas en volver a la A?

En 2010, Rodrigo Espinosa y yo nos encargamos del club y nos pusimos como objetivo llevarlo a la serie B y luego a la A. Los administradores anteriores no tuvieron esa meta y lo estancaron en la segunda categoría.

¿Qué pretenden en 2019?

Hay dos metas. La primera, no bajar y para eso nos estamos armando. La segunda será entrar a la liguilla. El América estuvo 30 años desaparecido del profesionalismo y clasificar a esa instancia será alcanzar lo deseado. Estar entre los ocho mejores nos ayudará a tener buenas taquillas y habrá

más vitrina para nuestros jugadores. Llegar a la Copa Libertadores es muy difícil.

¿Y para el futuro?

Mantener al América en la serie A, siendo estelar. Será difícil porque habrá que competir contra grandes como Barcelona, Emelec y Liga (Q).

¿Cuál será el presupuesto de este año para América?

La inversión va a subir, al igual que los ingresos por los derechos de televisión. Vamos a estructurar un buen equipo. El año pasado el presupuesto (en la B) fue de $ 700.000 y en este subirá ahora un poco.

¿Puede ser el doble?

No, eso es imposible. Por los derechos de TV se recibirá máximo $ 1’100.000 y América no tiene auspiciantes que van a ayudar. No. Somos realistas y contrataremos jugadores que podamos pagar. Además, la LigaPro (ente que comenzará a manejar los campeonatos de la A y B) nos establece montos para los fichajes. Entonces, no podemos contratar futbolistas de excelente nivel. Si bien competiremos ante muy buenos equipos, pienso que haremos un buen papel con el plantel que tenemos.

¿Cuál será el promedio de sueldos para este año?

El año pasado fue de $ 1.500, pero ahora será de $ 1.800.

Se aprobó la inscripción de cinco extranjeros. ¿América los contratará?

El año pasado jugamos solo con dos (Federico Laurito y Juan Rivas, argentinos) y no necesitamos más. Si se puede traer foráneos buenos y a bajo costo, lo haremos; si no, nos quedaremos solo con Laurito (único confirmado para 2019). Contrataremos solo lo que podamos pagar. América fue uno de los tres equipos que votó en contra de este proyecto (cinco foráneos).

¿Por qué no estuvo a favor?

Porque resta oportunidades a los ecuatorianos, y además el América no necesita. Si bien es cierto que los extranjeros dan un poco más nivel al fútbol, hay que darle oportunidades a nuestros compatriotas.

¿Cuántos nacionales traerá?

Aún no lo definimos, pero buscamos jugadores de la B porque contratar refuerzos de la serie A es imposible.

¿El cuerpo técnico seguirá?

Por supuesto. El DT Francisco Correa ascendió al equipo a la B en 2016 y después a la A.

¿La base serán futbolistas de las formativas?

Este año vamos a trabajar en las formativas. Si bien es cierto que tenemos categorías sub-12, 14, 16, 18 y reserva, ahora trabajaremos más a fondo.

Hay un convenio para que futbolistas de Católica actúen en el América, ¿en qué consiste el acuerdo?

Los futbolistas que el técnico de Católica no tome en cuenta –como son los casos de los hermanos Kevin y Alexander Ushiña, Ronie Carrillo, Jader Zambrano, entre otros– vienen al América porque allá es imposible que jueguen.

¿Vivió la época de gloria del América, con subtítulos y jugando en la Libertadores?

No. Llegué al América cuando tenía 40 años y hoy tengo 48. Esa época fue mucho antes.

¿Cómo se produjo su acercamiento al club?

Por un amigo. Antes fui hincha de Aucas, pero ahora la camiseta del América se me metió en el corazón. (D)