Diego Maradona, en polémica familiar

Buenos Aires -

El 2018 fue un año inolvidable para Dalma Maradona (31 años), la hija mayor de Diego Armando Maradona (58), ya que en marzo se casó con Andrés Caldarelli y seis meses después anunciaron que van a convertirse en padres de una niña que nacerá en los primeros meses de este año.

Sin embargo, la relación de Dalma con su padre no pasa por su mejor momento desde que fuera el gran ausente de su boda y ella misma ha evidenciado que aún no han arreglado sus diferencias, a pesar del emotivo mensaje que le dedicó el pasado mes de junio tras la humillante derrota de Argentina ante Croacia 3-0 en el Mundial.

Según información aparecida en el diario deportivo AS, de Madrid, Dalma Maradona reflejó su distanciamiento con su célebre y polémico padre en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram a modo de balance del 2018. Se trata de un collage de fotografías y un texto en el que ha dejado duros mensajes contra el Pelusa y personas de su entorno.

“Este año lo arrancó sin nada de toda esta m. Escribo y suelto... Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear (actuar con falsedad) nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor...”, comenzó escribiendo Dalma antes de apuntar contra el representante legal de su padre, Matías Morla, y su novia, Rocío Oliva.

“Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi ‘amigo’ y mucho menos ponerle el nombre de él a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba...”, agregó la hija del excapitán de Argentina cuando ese país ganó la Copa del Mundo de México 1986.

Continuó su mensaje diciendo que ella no necesita “publicar fotos con él para que la gente las vea”, en referencia a Rocío Oliva y señalando indirectamente a su padre, del que asegura que hizo cosas que a ella le han dolido mucho.

“Solo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él... Me crio, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad. Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí... Y lo volveríamos a hacer... Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va, se lo digo o dejo de compartir si no estoy de acuerdo. Hubo cosas que me dolieron mucho y supongo que por eso escribo esto... pero como dije al principio, lo escribo y lo suelto...”.

Tras decir esto, la hija mayor del máximo ídolo del Napoli destacó algunas cosas positivas que le dejó el 2018 como su boda, su trabajo como actriz o la llegada de su bebé y concluyó este punto señalando que “tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo...”.

Para terminar, Dalma Maradona deseó un feliz año a sus seguidores y dedicó unas tiernas palabras a su hija en las que expresaba las ganas que tienen de darle la bienvenida. (D)

Dalma Maradona, hija del ‘10’