Tito Manjarrez teme "insultos" en presentación de El Nacional

Quito -

Tras una desastrosa campaña en el 2018, El Nacional inicia este viernes sus actividades de pretemporada. Los primeros movimientos del equipo están definidos, no así la presentación oficial de la plantilla en acto público, con la denominada Noche Roja.

Los criollos inician con valoraciones médicas, la dirigencia ha hecho oficial los primeros nombres para el nuevo plantel, pero Tito Manjarrez adelantó que no está definida la presentación del equipo.

El presidente de los criollos habló de "experiencias negativas" con la hinchada en el pasado torneo, algo que ha frenado la planificación de un partido de presentación ante su fanaticada.

"Tenemos que ser muy cuidadosos en si hacemos la presentación pública porque llevar a un equipo para recibir insultos me parece no es lo más adecuado. No quiero arriesgar a la dirigencia, ni jugadores, presentando al equipo ante gente ofensiva", dijo Manjarrez en diálogo con radio La Red.

Esta precaución del directivo tiene su origen en varios momentos del torneo 2018, cuando los hinchas y las barras organizadas del club protagonizaron altercados con la dirigencia y jugadores en varios encuentros del campeonato, en rechazo a un accionar deficiente del equipo y los malos resultados que desencadenaron en la penúltima ubicación de la institución en el torneo, con un descenso que los criollos salvaron por la instauración de la Liga Profesional, de la que recibirán "ingresos como equipo de serie B", según anuncio de los directivos de la LigaPro.

Aunque no se define un partido de presentación, Manjarrez habló de "presentar opciones al directorio, y ahí decidiremos si hacemos la presentación pública del equipo, o qué decisión se toma", concluyó. (D)