¡En el deporte también se quema el año!

Once personalidades del deporte nacional –algunos como protagonistas dentro de las canchas, pistas, tableros o cuadriláteros; otros vinculados a la dirigencia, y varios entrenadores– le confesaron a este Diario qué cosas quemarán al finalizar el 2018. Unos se inclinaron por lo negativo (por ejemplo, políticos que son acusados e investigados por el supuesto cometimiento de delitos) y otros por situaciones positivas que esperan que se mantengan.

En algunos casos, como el de la ajedrecista quiteña Carla Heredia, quien es Gran Maestra Internacional desde 2012, la quema la empezaría por la violencia de género y problemas sociales como la corrupción.

Eberhard Graetzer y Aquiles Álvarez, ambos expresidentes de la Comisión de Fútbol de Barcelona, coinciden en desear que el año se lleve la mala campaña de los canarios en el campeonato 2018, que lideraron en la segunda etapa por varias fechas para quedarse, finalmente, con las manos vacías.

El resurgir del deporte de Guayas y que el deporte a nivel nacional dé satisfacciones en cada torneo internacional en que intervenga son deseos, respectivamente, de una dirigente (Noelia Caicedo) y un exfutbolista y ahora técnico (Carlos Torres Garcés). En lo que están de acuerdo los once consultados es en el deseo de mejores días y más alegrías en 2019.

Fabián Paz y Miño

Equipo: El Nacional (exjugador)Títulos: Siete con los criollosGoles: 155 con los militares

‘Una pésima campaña’

Este fin de año quemaría las malas energías que existen en El Nacional (bajó a la B, pero en el 2019 jugará en la A al aumentar la LigaPro a 16 el número de equipos para el torneo) porque hay algo malo en la institución, y al mismo tiempo que vuelvan las buenas vibras. Quemaría a la cabeza (el presidente criollo Tito Manjarrez), pero la pésima campaña no solo es culpa del presidente, esto viene de varios años atrás, de otras directivas. Las últimas han provocado esto y ahí están los resultados.

Carla Heredia

Títulos: Gran Maestra Internacional de Ajedrez. Fue campeona mundial amateur.

‘Contra malas prácticas’

Quemaría la violencia de género, que es un gran problema. Ojalá se pueda tener una sociedad con más respeto y donde en particular a las mujeres no se nos mate solo por ser mujeres. La sociedad la componen hombres y mujeres. Quemaría las malas prácticas, como la corrupción, la deshonestidad, las cosas que le hacen mal a todos en el país. La cultura de crear atajos y de ganarse las cosas aprovechando los cargos que se tienen cuando se está en el poder político.

Carlos Torres Garcés

Carrera: Jugó en El Nacional, Emelec, Barcelona, Nueve de Octubre. Es DT y periodista.

‘Se quema el cigarrillo’

No soy de la idea de quemar cosas porque se termina un año; yo sé que solo se quema el cigarrillo (ríe). Lo único que sí puedo hacer es pedir que el 2019 sea un año de éxitos en todos los aspectos. En mi ámbito, que es el deportivo, pediré que les vaya bien a todos los dirigentes, a los deportistas, y todo lo que encierre y tenga que ver con el deporte ecuatoriano, para que nos alegren a los aficionados con lo que nos brinden los deportistas en cada presentación que hagan.

Eberhard Graezter

Cargo: Extitular de la Comisión de Fútbol torera y exaspirante a la presidencia de Barcelona.

‘Espero cuentas claras’

Quemaría el fracaso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En 2019 espero que la Tri por lo menos haga un buen papel en la Copa América. En el torneo nacional quemaría la mala actuación de Barcelona; han politizado al club, lo han endeudado, en apariencia, y no hay transparencia en las cuentas. Espero que este nuevo año Barcelona sea un equipo competitivo y que en lo institucional sea bien administrado, bien gestionado, con talento, prudencia y que las cuentas sean claras.

Luis Alfonso Chango

Cargo: Presidente del club Mushuc Runa, de AmbatoTítulo: Campeón de la B, 2018

‘Tenemos malos políticos’

Quemaría a los políticos, porque solo dan malas noticias, nada bueno. No se ve una sana política en Ecuador. Me gustaría quemarlos para que el próximo año vengan nuevos políticos, con nuevas iniciativas, nuevos criterios, para que haya transparencia. Y si se trata de fútbol, este año para mí ha sido exitoso y ojalá continúe de esta forma, sobre todo porque mantenemos la identidad cultural en el deporte. De las otras instituciones del fútbol no quemaría a nadie.

Franklin Tenorio

Carrera: Exatleta de Pichincha. Cargo: Entrenador de atletismoJJ.OO.: Estuvo en 2004 y 2008.

‘Un personaje patético’

Definitivamente (quemaría) a María Alejandra Vicuña (exvicepresidenta de la República que renunció al ser acusada de cobrar ‘diezmos’ cuando era asambleísta de Alianza PAIS). En ese personaje se resume toda la debacle que le sucede al Ecuador, como la corrupción. Demasiado patético. Su ‘puestito’ en el SRI lo tuvo guardado por varios años. Esto nos demuestra que nos dejamos ver la cara de tontos como sociedad. Hace falta una segunda revolución.

Aquiles Álvarez

Cargo: Hasta el 6 de diciembre presidió la Comisión de Fútbol de Barcelona (campeón 2016).

‘Quemaría la temporada’

Yo quemaría en el final de este 2018 la temporada que tuvo este año Barcelona (segundo en la acumulada, pero va como tercero a la repesca de la Copa Libertadores). Se hizo todo el esfuerzo para pelear por el campeonato, pero no se pudo (obtenerlo). Además, quemaría esa palabra a la que hizo alusión Alfarito (Carlos Alfaro Moreno) cuando renunció (a la vicepresidencia deportiva del club canario) y que nadie la quiere mencionar (se refiere a la palabra política, causa de la ida de Alfaro).

Carlos Mina

Actividad: Boxeador tricolorTítulo: Oro bolivariano (2013) Ranking: 3º del mundo (81 kg)

‘Afecté salario deportivo’

Quemaría los Juegos Sudamericanos (2018, de Cochabamba), porque en esta competencia me fue mal. Tuve un mal resultado, por A o B razones, y todo esto se fue en contra mío. Para un deportista de Alto Rendimiento el trabajo es hacer deporte y en esta competencia perdí. Eso jugó con mi salario deportivo. Antes estaba en la categoría élite, como un deportista que estaba en el proyecto JJ.OO. Tokio 2020, y al perder me bajaron de categoría y la ayuda económica disminuyó.

Mayta Vásconez

Equipo: Jugadora del Deportivo Cuenca (critica el manejo de la FEF al balompié femenino).

‘Fútbol de damas sí vende’

Quemaría cosas buenas, como la final de la Liga femenina de la Liga mexicana. ¿Que el fútbol femenino no vende? La gran noche que vivieron las chicas mexicanas al ver 41.121 personas en el Estadio Universitario para ver la final de vuelta de la Liga MX dice lo contrario. En Ecuador, ojalá que con la Super Liga 2019, tengamos algo similar o mejor que México. ¡Sí se puede! También quemaría a Stiven Plaza para que se contagie del crack que lo vino a ver: Ronaldo (presidente del Valladolid español).

Noelia Caicedo

Cargo: Presidenta de la Asociación Provincial de Atletismo del Guayas

‘A los malos dirigentes’

Este fin de año yo quemaría a los malos dirigentes, de manera general, porque no han permitido que el deporte progrese como debería haberlo hecho. Me refiero a que nosotros, como provincia de Guayas, no solo debemos pensar en campeonatos nacionales, sino en tener selecciones ecuatorianas que las integren más del 50% de nuestros deportistas y contar con récords nacionales, sudamericanos (ha sido crítica con la administración actual de Fedeguayas).

Roberto Frydson

Trayectoria: Entrenador de natación. Expresidente de la Asociación de Natación.

‘Quemaría a Fedeguayas’

Yo quemaría a la Federación Deportiva del Guayas porque no ha trabajado como debería hacerlo: por el bien del deporte de la provincia. No veo que haya gestiones por parte de ese organismo para mejorar las instalaciones deportivas que administra (estadio Modelo, coliseo Voltaire Paladines, entre otros), o por lo menos darles mantenimiento para que los escenarios estén en buenas condiciones. No hay la dedicación plena que le debe brindar al deporte. (D)