Ecuafútbol cierra el año con nuevo lío con los árbitros

Quito -

El incumplimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) golpeó el bolsillo de los árbitros nacionales, contó Luis Muentes, presidente del gremio; pero esta penuria de no haber cobrado por más de tres meses no opacó, dijo, la satisfacción de haber cerrado con buenas actuaciones el 2018.

“Desgraciadamente otra vez la FEF se ensaña con nosotros y no cumplieron su palabra. Estamos resignados porque el torneo terminó. Saben que ya no podemos tomar una medida de hecho y ellos están acostumbrados a cumplir solo bajo presión”, declaró Muentes en la emisora Stereo Fiesta.

No obstante, el dirigente resaltó lo positivo y afirmó que hay un buen recambio en el arbitraje nacional, en alusión a que las finales fueron dirigidas por Carlos Orbe y Luis Quiroz. “Estamos tranquilos, terminamos muy bien”, apuntó.

No obstante, enseguida retomó la “bronca” por la deuda y responsabilizó de la falta de palabra “a la tesorera (de la Ecuafútbol) Marisol Corral. Al final, (ella) me manifestó que los auspiciantes de la Federación no habían pagado y que tampoco podían pagarnos”, indicó.

Al ser consultado sobre si desde la Liga Profesional se les pide que dirijan en 2019, ya que la deuda es de la Ecuafútbol, Muentes respondió: “Tengo un documento firmado por Carlos Villacís (presidente de la FEF) donde dice que a partir del segundo semestre (del 2018) la Liga Profesional iba a pagarnos, pero esto no ocurrió. No sabemos qué pasó. No pueden decir que no hay responsabilidad. Son los mismos dirigentes que ahora se cambiaron a la Liga Profesional”, apuntó.

Pese a todo, Muentes aseguró que es optimista de que con la naciente LigaPro las cosas mejorarán para los jueces. (D)