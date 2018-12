Fuerza Amarilla, ‘un problema’ para LigaPro

Quito -

El calendario de juegos para la primera edición de la Liga Profesional del Ecuador se definió con anticipación, son 16 clubes en la serie A y todos conocen las fechas en las que tendrán actividad durante la próxima temporada; sin embargo, LigaPro está en espera de la resolución del caso Fuerza Amarilla, que debe dilucidarse en la Ecuafútbol por una denuncia de adulteración de roles de pago de sus jugadores.

Cerrado el torneo de la serie B, el cuadro orense se ubicó tercero en la clasificación y obtuvo el pase a la máxima división para el 2019, pero se espera la resolución de un caso que de comprobarse la falta de pagos a sus jugadores conllevaría en lo deportivo a una reducción de puntos, algo que modificaría la tabla de posiciones del torneo y permitiría a Liga de Portoviejo (quinto) conseguir el ascenso a la serie A.

Lo primero en aclarar la dirigencia de la Liga Profesional es que “este caso no es una disputa entre los dos clubes, por ahí alguno se beneficia, pero no es un problema entre las dos instituciones”, indicó el presidente Miguel Ángel Loor, quien enfatizó que por esto “la unión que existe en la Liga no puede verse afectada”.

Según documentación de la Ecuafútbol, los jugadores Nicolás Gómez, Christian Serrón e Ignacio Avilés negaron haber firmado sus roles en julio, agosto y septiembre de este año, pese a que la dirigencia de Fuerza Amarilla entregó la documentación en la que constan dichas rúbricas.

En la resolución del caso contra el cuadro machaleño, la Liga no tiene injerencia. “Esta es una resolución que debe tomar la Federación, nosotros solo esperamos alguna respuesta”, señaló Loor.

Esta situación “es un problema para nosotros”, indicó el directivo, quien reconoció “depender de la Federación”, porque fue este organismo el que regentó el Campeonato Nacional 2018 y el que tiene conocimiento del caso, a través de la Comisión Jurídica.

“La Federación investiga, nosotros esperamos que se resuelva en derecho”, comentó Loor, quien dijo que de la Liga “también se está llevando una investigación interna”. (D)