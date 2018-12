Ariel Nahuelpán, convocado en Barcelona

La confirmación de una posible continuidad del argentino Ariel Nahuelpán llamó la atención, pero fue la justificación que dio el presidente canario, José Francisco Cevallos, para explicar la permanencia del atacante que tiene demandado a Barcelona, mientras no arregle su situación contractual.

“(Nahuelpán) tiene un año más de contrato, lo estamos convocando para la pretemporada, de no hacerlo sería un despido intempestivo y eso no queremos nosotros, no queremos dejar ningún inconveniente a la institución”, expresó José Cevallos antes de viajar a Europa en una entrevista con La Radio Redonda.

Cevallos incluso advirtió que hasta el momento está considerado en la nómina de viaje para los trabajos de pretemporada que Barcelona realizará en Uruguay, en enero.

“Lo estamos convocando a la pretemporada hasta ver si hay una salida para bien de él y bien de nosotros, no queremos perjudicar a nadie”, agregó.

“Debemos sentarnos a conversar y definir, de no hacerlo él estará haciendo pretemporada con el equipo”, insistió Cevallos, quien reveló que en determinado momento el club manejó una oferta de Estudiantes de La Plata, pero que hasta la fecha no ha llegado una propuesta en firme a Barcelona por el atacante.

Dinenno no se quedará

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno no continuará en Barcelona y se presentará al club dueño de sus derechos, el Racing Club de Avellaneda, de Argentina.

Dinenno estaba a préstamo en el equipo amarillo durante la temporada 2018 y tenía opción de compra, pero los valores resultaban demasiado altos para la directiva canaria, por lo que no continuará. (D)