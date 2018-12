‘Es bastante difícil’ poner al tenis de Ecuador en la élite mundial, estima Emilio Gómez

Para Emilio Gómez, segunda raqueta tricolor (Nº 357 mundial) según la clasificación de la ATP, la ‘insuficiencia de apoyo’ económico que recibe el tenis nacional torna ‘bastante difícil’ que Ecuador cuente actualmente con un representante en la élite de dicho deporte. Pese a aquella complicación, el guayaquileño de 27 años se reconoce, en diálogo con EL UNIVERSO, ‘listo para un salto’ importante en su carrera, tras un 2018 que se mostró ‘desafiante’ –por lesiones que aquejó– y con miras a un nuevo año que traerán consigo los Juegos Panamericanos de Lima.

¿Cómo evalúa su campaña en el año que acaba?

Fue un año diferente, bastante complicado, sobre todo al comienzo. Hasta julio se mostraba como un año muy desafiante. Pasé por etapas muy difíciles, en las que no ganaba partidos; incluso había perdido bastante confianza en lo que venía haciendo. Pero esos momentos difíciles son los que hacen valorar más cuando ganas y te sientes feliz por una victoria.

¿Cómo logró reponerse de aquel bajón anímico?

Tuve dos torneos en Manabí (Abiertos de Manta y Tamarindo, este último un Future 2) que cambiaron el rumbo de mi año, en julio y agosto. Me hicieron disfrutar mucho más de lo que hago. Había pasado por momentos difíciles por lesiones. A raíz de eso me agarré y puse las cosas en calma en mi cabeza. Supe que necesitaba competir mejor y disfrutar un poco más de lo que hacía. Me empezó a ir muy bien a partir de eso. No terminé el año increíblemente, pero sí con un nivel de tenis muy alto, que ya había jugado hace unos años y que, creo, me llevará en el 2019 a dar el salto para el que estoy listo.

Hubo un momento en que se me puso cuesta arriba este año. Sentía que no podía y entré en una desesperación muy grande, de depresión. Emilio Gómez

¿Y en cuanto a su evolución respecto del año anterior?

El año pasado estuve lesionado durante gran parte, desde abril. Seguí con molestias hasta junio de este año. Ya los doctores me habían dicho que me tomaría entre 12 y 16 meses recuperarme totalmente. No necesité de cirugía, por suerte. Pero fue lo que dictaminó que me quedara fuera de los puestos del ranking en los que yo creía que debería estar (en julio del 2014, llegó a ser Nº 215). Perdí puntos y puestos porque no jugaba. Eso también influye en la tranquilidad de un tenista. No estaba al ciento por ciento. Hubo un momento en que se me puso cuesta arriba este año. Sentía que no podía y entré en una desesperación muy grande, de depresión.

¿Por qué después de Nicolás Lapentti Gómez no vemos un tenista tricolor en la élite mundial?

Es bastante difícil (posicionarse). Son cien jugadores (el Top 100) de miles y miles alrededor del mundo. Somos un país muy resultadista, en todos los deportes. Si no estás arriba luchando contra los mejores (en la clasificación), no suenas. El apoyo (económico), en consecuencia, es mucho menor. El tenis es un deporte muy costoso y al menos yo me tengo que buscar lo mío.

De lo que conoce, ¿cómo es el apoyo en otros países?

Francia, por ejemplo, es una potencia del tenis y tiene una federación increíble. A ellos les pagan todo, todas las semanas. Tienen una estructura muy buena y es por eso que tienen mucho más jugadores entre los primeros cien. Nosotros no generamos ese apoyo. Se nos hace bastante difícil, a veces tenemos que viajar solos (a torneos), porque no podemos ir acompañados de un equipo técnico todas las semanas. Es complicado. De ahí, los niveles (deportivos, con otros países) son muy parecidos.

¿Qué apoyo económico recibe en su carrera?

A nosotros nos apoyan. La empresa privada apoya. Pero es muy diferente, por ejemplo, en el caso de Francia, donde no necesitan tener miles de auspiciantes. Aquello brinda tranquilidad en la cancha. Pero nosotros somos un país pequeño y nos toca luchar por lo que tenemos. Es el camino que nos ha tocado a nosotros.

¿Afecta también el desinterés generalizado de la afición hacia un deporte que no sea el fútbol?

Es algo que se vive, se siente. Pero el tenis es más individual, donde estás solo y dependes solo de ti. No te agarras de mucha gente, sino de la que te apoya incluso en los malos momentos, que es mi familia y mi equipo de trabajo. No tengo por qué agarrarme de gente que si me va mal, no está, de gente desconocida.

Toqué fondo y encontré algo que creía que nunca iba a encontrar: disfrutar de la competencia.Aquello me llevará a cumplir mis objetivos el próximo año. Emilio Gómez

¿En qué punto de su carrera considera que está?

Como todo sudamericano, se madura mucho más tarde que en los europeos. Apenas tengo cuatro o cinco años como profesional. Mi nivel se ha mantenido y está listo para un salto. Si bien mi tenis no está en el mejor momento ahora, mentalmente sí lo estoy. Toqué fondo y encontré algo que creía que nunca iba a encontrar: disfrutar de la competencia. Aquello me llevará a cumplir mis objetivos el próximo año. Es parte de la madurez, creo. Es cuestión de haberme dado cuenta de eso un poco antes. Me tocó ahora, pero tengo mucho tiempo aún. Será un año desafiante, pero estoy más preparado ahora.

¿Qué le falta para ese ‘salto’ que usted pretende dar?

Siempre he entrenado mucho, pero he tenido irregularidades en la cancha. Pasa por tener una estabilidad, saber manejar mejor las situaciones cumbre de los juegos, saber solucionar un problema en el momento. Pasa por ganar uno o dos partidos, darse cuenta de qué se está haciendo bien y luego darse cuenta de dónde se está.

¿Qué objetivos tiene ahora?

Estoy enfocado en la pretemporada, que la realizo en parte en Guayaquil y en Orlando. Mi primer torneo empezará el 31 de diciembre. Será en Texas (Waco Challenger). Habrá otro luego en Columbus (7 de enero). Se vienen los Panamericanos y seguramente serán objetivo. Ya pienso también en el 2020, puesto que hay Olimpiadas, y para estar ahí debo estar entre los mejores. (D)