Flavio Perlaza: Si se va Guillermo Almada, es lo mejor que ocurriría en Barcelona

Con la autoridad de haber sido capitán de Barcelona en la década de los años 80, la de mayor éxito y dominio canario en cuanto a la obtención de títulos nacionales, Flavio Perlaza sugiere a la directiva amarilla terminar la relación con el técnico Guillermo Almada y fichar al ecuatoriano Paúl Vélez.

El Fantasma, campeón con los toreros en 1980, 1981, 1985 y 1987 y subcampeón en 1982 y 1986, hizo esa recomendación, y otras, ayer en el programa City Noticias, de Radio City.

Perlaza fue consultado por el panorama de Barcelona de cara al 2019 –en que jugará la fase preliminar de la Copa Libertadores– ante la incertidumbre sobre el monto real de la deuda del club (presidente y vicepresidente no coinciden en las cifras) y no saber cómo se sostendrán económicamente en la siguiente campaña.

“A Barcelona no lo veo. Ha tenido en su dirigencia muchas irregularidades y tropiezos. Cuando la cabeza no anda bien, el cuerpo no va a andar bien. Tiene un técnico que con la experiencia acumulada dirigiendo al club por casi cuatro años debería haber conseguido mejores logros. Si se va es lo mejor que le ocurriría a Barcelona en este momento ya que no tendría que indemnizarlo. Así tendría las condiciones de contratar un entrenador con las condiciones que necesita un club que es ídolo en Ecuador”, dijo el esmeraldeño.

Agregó: “Estoy viendo que (pretenden) contratar jugadores que son de clubes inferiores y en Barcelona nunca fue así. Nunca estuvo en esas condiciones, porque siempre contrató lo mejor. En 1980 vinieron Mario Tenorio, Escurinho, Dirnei Celestino, es decir, futbolistas que tenían una serie de condiciones y características para nuestro fútbol. Pero últimamente está contratando y recontratando a los mismos que deja ir. Eso nos tiene en el sitio en que estamos en este momento”.

Sobre la Libertadores, el exlateral derecho comentó: “Se logró (entrar a la repesca) de una Copa que hay pelearla, pero desde luego organizándose nuevamente. Si Emelec necesita una reingeniería –como aseguró Ricardo Armendáriz–, Barcelona requiere mucho más que eso”.

Perlaza se inclinó por Paúl Vélez para dirigir a los toreros. “Siempre creí que en este momento el técnico de Macará le caería muy bien a Barcelona. Pero los dirigentes, aun habiendo sido futbolistas la mayoría de ellos, nunca piensan en el técnico nacional. Su compromiso es querer ‘conquistar’ al hincha que vota, es decir, a los socios y tener así la posibilidad de continuar. En este momento cualquier cosa puede ocurrir en Barcelona. Esta es la oportunidad para que (Vélez) venga”. (D)