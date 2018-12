Ricardo Armendáriz: Emelec no tiene calidad; es utilitario y trabajador

Ricardo Armendáriz analizó la consagración de Liga de Quito ante un Emelec que no pudo derrotarlo en las finales, como ocurrió a lo largo del año. Para el Bocha, que ganó el título de 1979 como volante eléctrico, pesó “la falta de futbolistas de jerarquía” en la imposibilidad azul de retener la corona. Dijo ayer en el programa City Noticias, de Radio City, que “debe ser una clarinada de alerta” para Emelec el éxito albo, porque en este momento ese equipo es mejor, y si para el 2019 se refuerza, lo será más. Le preocupa una eventual venta de Bryan Angulo.

¿Qué opina de las finales en que Liga de Quito fue campeón frente a Emelec?

Emelec no tiene futbolistas de jerarquía. Tiene a Bryan Angulo y me parece que Leandro Vega es un buen zaguero; Marlon Mejía es bravo para jugar. Emelec es un equipo utilitario, trabajador, pero exento de calidad. Liga fue inmensamente superior el domingo (anterior) y Emelec se salvó de una goleada. Conté diez opciones de gol frente a Esteban Dreer, pero tiraron el balón arriba o tapó el arquero. Emelec fue vapuleado por Liga no en el marcador, pero sí en el trámite del partido.

¿Qué lectura debe darse a la pérdida de la final luego de ganar Emelec tres de manera seguida (las del 2014, 2015 y 2017)?

Es una clarinada de alerta que le da Liga, que fue superior todo el año. Liga va a reforzarse y tal vez contrate a Andrés Chicaiza y a otros jugadores importantes. Si Liga ya es mejor que Emelec ahora, reforzado lo será más. Si Emelec vende al Cuco Angulo, yo pregunto: ¿con este equipo va a jugar Emelec la Copa Libertadores? Pobre Emelec. Si Liga se refuerza y si ya tiene Independiente una muy buena base de futbolistas y trae dos extranjeros de calidad, el título se irá otra vez para la Sierra. No veo bien a Emelec ni a Barcelona. Cuidado Liga de Quito les hace un reinado.

¿Qué hacer Emelec para impedir una dinastía alba?

¿Qué hizo Liga? Contrató a Adrián Gabbarini, que es un gran arquero. Llevó a Franklin Guerra, a Andersson Ordóñez, a Jefferson Orejuela, retuvo (medio año) a Hernán Barcos, contrató a Gastón Rodríguez, a Hernán Pellerano. Invirtió. Se dio cuenta de que para ganar un campeonato debía tener una mejor plantilla que Emelec y Barcelona. Y si piensa en Chicaiza, que pasa por un extraordinario momento, será más poderosa. Si ya ahora es mejor que Emelec y estos dejan marcahr al Cuco Angulo, ¿qué le espera?

¿Qué cambios debe hacer Emelec en su plantel?

Debe haber una reingeniería. Los veteranos ya no pueden seguir. Debe traer refuerzos de categoría. Lo de Vega fue un acierto; es barato y tiene calidad. Nicolás Queiroz es ahí nomás y Joel López Pissano y Fernando Luna no existen. La cuota extranjera debe ser de primer nivel para pelearle a Liga e Independiente.

Al quinto año de iniciado su proceso (2013) pudo recién Emelec ganar el título. ¿Cuánto le tomará ahora con la reconstrucción?

Veo un Emelec que tiene dificultades. Ronaldo Johnson mejoró, pero no es un gran marcador de punta. Juan Carlos Hormiga Paredes es muy limitado. Queiroz no es malo, pero debe crecer mucho físicamente para estar a la par de los mejores volantes del país; Rojas no rinde. Romario Caicedo es voluntarioso, pero sin calidad. Y los armadores, si Hólger Matamoros está por encima de López Pissano y Luna, de qué hablamos. Es bueno lo hecho por Emelec, nadie pensaba que iba a llegar a la final, pero con equipos fuertes sufrió.

¿Y sobre el técnico Mariano Soso?

Lo quieren hacer culpable por lo del domingo, pero no tiene culpa. Por qué puso doble punta: para aliviar un poco al Cuco, que había sido dominado por los centrales. Cuánto han rendido Luna, López Pissano, nada. Puso a Pedro Quiñónez para ver cuánto le aguantaba por experiencia. Ahí vemos que a Emelec le faltan recursos. Liga lo pasó por encima. Soso se arropó con lo que tenía. Pero si se va el Cuco Angulo, cómo recupera el equipo 29 goles. (D)