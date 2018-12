Pablo Repetto: No fue fácil alcanzar el título con Liga de Quito; hubo momentos feos

Quito -

El celular de Pablo Repetto no dejaba de sonar ayer. Es el técnico de moda porque ganó el domingo el título con Liga de Quito, club que no celebraba desde el 2010. Muchos quieren conocer sus sensaciones por el logro. Fue “justo campeón”, dice el uruguayo, esto tras ser superior en las finales a Emelec, con el cual empató a 1 y lo derrotó 1-0.

El charrúa reconoce que su equipo tuvo algunas malas jornadas, y acepta las críticas que emitió en algún momento Rodrigo Paz, máximo dirigente albo. En diálogo con EL UNIVERSO, el DT dijo que sería ‘descabellado’ ofrecer un título de la Copa Libertadores.

QUITO.- Pablo Repetto, DT de Liga de Quito, recibió múltiples llamadas. Contestó a todos, mientras recibía a EL UNIVERSO en un parque en la urbanización donde vive en Cumbayá (Alfredo Cárdenas)

¿Qué sensaciones le deja este título, el primero en su carrera como técnico?

Una gran satisfacción. Cumplí un ​sueño al llegar a Liga, pero además teníamos otro, que era el de ser campeones.

¿Es comparable con el subcampeonato alcanzado en la Copa Libertadores con Independiente del Valle, en el 2016?

Los pongo al mismo nivel. La alegría es idéntica, aunque un título tiene una repercusión diferente; además, por lo que genera Liga. Pero también está lo de Independiente porque fue a nivel de América. Ambos logros los disfruté al máximo.

¿Cuál fue la clave, en una campaña de altibajos?

La conformación del plantel. Después trabajamos para ser mejores. Las vivencias nos consolidaron y el grupo se unió. Las críticas y las caídas igual nos fortalecieron más.

El marcador en la final pudo ser escalofriante, pero la puntería no estuvo fina, ¿por qué se falló tanto?

Lo que nosotros queríamos era ganar el título. Es verdad que en el primer tiempo tuvimos cuatro chances claras y solo convertimos una (a través de Anderson Julio). Quizá si anotábamos otro tanto, el marcador podía ser más amplio porque ellos habrían dejado más espacios, pero eso no se puede predecir. Lo importante es que se ganó la final (1-0) y el campeonato.

Dirige desde el 2012 en el Ecuador, ¿este Emelec es el de menos nivel en relación a las últimas temporadas?

No me gusta comparar. No sé, pero lo que sí puedo afirmar es que fue durísimo. No de casualidad Emelec ha ganado cuatro de los últimos cinco torneos (2013, 2014, 2015 y 2017). Eso habla de su potencial y de la supremacía que había ejercido.

¿Liga es el justo campeón?

Sin duda. A los rivales directos les hemos ganado la mayoría de puntos. Este año no hemos perdido en Guayaquil y eso no se da siempre. A rivales de jerarquía como Universidad Católica le ganamos los doce puntos; a Independiente, 10.

Hubo lágrimas en el festejo, ¿recordó algo especial?

No. Es por el logro de la temporada, eso emociona.

¿El momento más duro?

El debut, cuando caímos (2-1) con Deportivo Cuenca. Comenzaba el año, teníamos un plantel nuevo y perdimos.

¿La caída ante algún rival le movió su idea futbolística?

Hubo momentos en que la pasamos muy feo. No siempre fue fácil. Nos complicaron la U. Católica, Independiente y el durísimo Delfín; aparte de que todos sabemos lo que son Emelec y Barcelona.

Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga (Q), calificó algunas veces de “feo y horrible” el juego albo, ¿qué sintió?, ¿ahora ha conversado con él?

A don Rodrigo se le escucha y se le respeta, pues siempre son mensajes que llegan. Lo que pensaba él también lo pensábamos nosotros. Eso siempre estuvo claro. Cuando tuvimos que hablar con los jugadores fuimos directos. Hubo charlas de hasta una hora y media en las que se habló con frontalidad.

¿Cómo trabajó el estado anímico de jugadores que fueron resistidos por los hinchas, tales los casos de los hermanos Julio –Anderson y Jhojan– y de Fernando Guerrero?

Siempre confié en ellos. Tuvieron la personalidad para soportar muchas críticas y eso fue clave. Cuando muchos pedían la salida de Anderson, él nos dio goles. Incluso en las finales anotó dos tantos que nos ayudaron a ser campeones. Todo el plantel aportó, pero en especial Anderson y su hermano Jhojan nunca faltaron a nada, y si se les decía que se tiraran de cabeza, lo hacían. Igual Guerrero, que vino por una revancha y la alcanzó.

Ha dirigido en Uruguay, Paraguay, Emiratos Árabes y en Ecuador. Los mejores resultados los logró acá, ¿por qué no alcanzó éxitos en los otros países?

En Uruguay salí campeón de la B con Fénix, a Cerro lo llevamos a ser segundos en un Torneo Apertura y con Defensor ganamos un Apertura. En Uruguay me fue muy bien y por eso me contrató Independiente. Claro que era el inicio de mi carrera y uno va mejorando. Llego a Independiente y se logra ser subcampeón en el 2013, después siempre clasificamos a Copa. Estuve dos meses en Olimpia (de Paraguay) y parece que todo es malo, desde los resultados, pero el inicio del 2018 en Liga fue peor que lo de Olimpia; allá dirigí dos partidos en el torneo: ganamos uno y empatamos otro; en la Copa pasamos a Independiente y nos quedamos en penales con Botafogo (de Brasil). Quizá hubo otros temas de los que soy responsable y los que hicieron que estuviera poco tiempo en Olimpia, sin lograr lo que uno quería. Es difícil siempre ser exitoso.

¿La clave en el país ha sido el apoyo dirigencial?

Sí, es muy importante. No asegura nada, pero da más posibilidades. Eso resalto en relación con otros países.

¿Qué ofrece para la Copa Libertadores de 2019?

No se puede ofrecer un título, sería descabellado. Lo que sí ofrecemos es dar el máximo. El torneo es durísimo, porque te enfrentas a los mejores de América. Hay equipos con mucho más presupuesto. Por ejemplo River Plate, último campeón, compró un jugador en $ 15’000.000, con eso se cubre el presupuesto de todo el año de Liga. Hay que ser realista, pero sin dejar de soñar. Cuando Liga ganó la Libertadores imagino les pasó lo mismo que a nosotros cuando fuimos subcampeones con Independiente: soñó con ganarla, pero ese no era el objetivo inicial.

Una temporada más

El técnico Pablo Repetto tiene un contrato firmado con Liga de Quito hasta diciembre del 2019. Asumió la escuadra azucena en julio del 2017, cuando reemplazó a Gustavo Munúa.

(En el 2019, la Copa Ecuador) nos dará la posibilidad de que jueguen algunos jóvenes. La idea será ubicar una alineación mixta en el torneo".

Pablo Repetto, DT de Liga de Quito

