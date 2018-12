Roberto Garcés y Adolfo Muñoz se suman a los que dejarán El Nacional

Quito -

Los últimos que se pronunciaron públicamente sobre su salida de El Nacional fueron los volantes Roberto Garcés y Adolfo Muñoz, tras anunciarlo este viernes. El defensa Luis Segovia fue presentado el jueves como nuevo fichaje de Independiente del Valle. Y se prevé que el desarme militar no parará.

"Me acerqué a hablar (con la dirigencia criolla) y noté que no hubo interés por renovar (el contrato) o quizá es por lo económico. Lamentablemente debo dar un paso al costado. Parece que no están conformes con mi rendimiento en este año y me ponían condiciones que no me convenían", declaró Garcés, el capitán del rojo, a la radio quiteña Área Deportiva, y agregó que se va agradecido al cerrar "una linda etapa" de tres temporadas.

Reveló que su futuro está cerca de Liga de Quito, club con el que las negociaciones están adelantadas y tienen acuerdos avanzados a un 90 %.

El discurso de Muñoz no se alejó del que dio el Gato Garcés. "Este fue un año desastroso, en el cual descendimos. Yo ya analizaba la idea de salir de El Nacional", apuntó el futbolista en la misma emisora. Y reveló que también está cerca de ser nuevo jugador de Liga de Quito.

Ambos se van como jugadores libres, una vez que se les terminó el contrato laboral.

Antes de estos dos pronunciamientos, el que ya concretó su salida fue el zaguero Luis Segovia. Fichó por Independiente del Valle. En tanto, al lateral zurdo Ángel Gracia decidió no renovar y fue contratado por Aucas.

Días atrás, quien dio a conocer su deseo de salir fue el arquero Johan Padilla. "Necesito nuevos aires. Después de lo que ha pasado este año todos piensan en eso", indicó, y dio a conocer sus sueños: "Quiero crecer como arquero y ganar títulos".

Además, reveló que en este 2018 las cosas estuvieron mal en el cuadro militar. "Si una manzana está mala y ahí hay buenas, estas últimas se van a dañar, con eso digo todo. Fue un año terrible en todos los ámbitos y no se lo pueden ni imaginar", contó.

El delantero Miguel Parrales y el centrocampista Bryan Tana, a quienes se les terminó el contrato, también buscarían nuevos horizontes. Mientras, el volante Manuel Balda tiene contrato con los criollos, pero algunos clubes lo tienen en la mira.

El panorama de El Nacional -uno de los grandes del Ecuador con 13 títulos- de cara al 2019 es incierto, y la dirigencia, presidida por Tito Manjarrez, aún no oficializa contrataciones de futbolistas ni del técnico que reemplazará a Eduardo Favaro.

El club atraviesa una crisis económica, según lo ha dicho Manjarrez, pero se prevé sea peor ya que la Liga Profesional anunció que impondrá una fuerte multa económica a los equipos que terminaron en zona de descenso, algo que sustituirá la pérdida de categoría. (D)