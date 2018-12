Las secuelas que dejó la final de la Copa Libertadores 2018

Argentina -

Según el diario Clarín, un hincha de River Plate, Exequiel Aarón Neriz (21 años) fue asesinado el pasado domingo en la ciudad argentina de Posadas durante los festejos por la Copa Libertadores de América-2018 por aficionados de Boca Juniors.

En primera instancia se desconocía la causa de la agresión, la madre del chico habló con el medio de misiones (argentino). "Lo lastimaron como a un perro indefenso", afirmó Lucía Neris, madre del hincha de River. "Mataron a mi hijo, apenas caminaba. Se había operado y tenía tres clavos en una pierna porque se cayó de la moto hace pocos meses. Era muy joven y disfrutaba jugando al fútbol, era el único de mis hijos hincha de River y no tenía problemas con nadie en el barrio", afirmó.

El joven fue acuchillado de regreso a casa luego de presenciar la final de la Copa Libertadores, fue atendido rápidamente. No obstante perdió la vida de manera rápida. "Me muero, me muero, me atacaron por festejar el partido, por ser hincha de River", gemía antes de morir, según el diario argentino, que fue atacado por dos hermanos aficionados de Boca que le persiguieron durante cien metros y, después de darle una paliza a patadas, le apuñalaron.

La investigadores de la Dirección Homicidios y de la brigada de la comisaría de la zona, permitieron atrapar a dos hermanos de 18 y 26 años. (D)