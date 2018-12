DT de Barcelona, Guillermo Almada pide refuerzos, pero Nacional lo pretende

Mientras José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona, hizo público que para la próxima temporada el técnico Guillermo Almada le solicitó seis refuerzos; en Uruguay, la nueva directiva del Nacional busca al adiestrador torero.

José Decurnex, quien el pasado lunes asumió la presidencia del club tricolor, reveló que conversó con el entrenador amarillo y que es una opción para reemplazar al estratega, Alexander Medina.

“Hablé con Almada, así como lo hice con tres o cuatro personas más porque en el mundo del fútbol hay que tener alternativas para ver qué es lo mejor para Nacional”, comentó Decurnex, tras asumir el mando en el club.

“Hemos buscado los mejores profesionales, todos están trabajando (los candidatos) y tienen sus compromisos y por ello hay que manejar varias opciones”, agregó el directivo.

Al ser consultado sobre el hecho de que Almada tiene contrato con los canarios hasta finales de la próxima temporada, el nuevo presidente de Nacional comentó que “no tiene nada avanzado” con todos los candidatos.

“Al momento no tenemos un nombre específico que se pueda decir que hayamos conversado, vamos a transitar ese camino los próximos días”, expresó Decurnex.

El presidente tricolor insistió en que dialogó con Almada, pero dejó claro que no le presentó oferta alguna para que se haga cargo del plantel en el 2019.

“Hablé con Almada simplemente para conocerlo, no le planteé nada, nosotros establecimos una estructura deportiva que la va a manejar Iván Alonso y él será la persona que va a tener contacto con el cuerpo técnico como con los jugadores. Simplemente me pasaron su teléfono (del DT barcelonista) porque no tenía el gusto de conocerlo y lo llamé para saludarlo, nada más que eso”, recalcó Decurnex.

El titular de Nacional pretende contar con el nuevo adiestrador en una semana para poder hacer gestiones para contratar futbolistas.

renovación

Por otra parte, Cevallos, en entrevista con radio Sucre, indicó que, en caso de buscar la reelección a la presidencia torera, en octubre del 2019, le planteará al entrenador uruguayo renovar su contrato.

“Estamos muy contentos con él, si seguimos después de las elecciones, lo renovaríamos por dos años más”, argumentó el titular de la escuadra guayaquileña. (D)

Hablé con Guillermo Almada, solo lo hice para conocerlo, no le he planteado nada. Tenemos otras opciones de DT"

José Decurnex, presidente Nacional