A Pablo Reppeto le habría gustado el VAR en las finales contra Emelec

Quito -

No busca polémica, por eso prefiere no hablar del arbitraje, defiende el trabajo del gremio arbitral en el fútbol nacional, pero Pablo Repetto no se guardó el deseo de contar con la tecnología para la disputa de las finales que tendrán Liga de Quito y Emelec, entre miércoles y domingo.

"No voy a entrar en polémicas por los árbitros, hay muy buenos, pero hablar de eso sería entrar en algo a lo que no debemos estar enfocados", señaló el estratega albo, tras el último contacto con la prensa en el complejo de Pomasqui.

En la Ecuafútbol se manejó la opción de implementar el sistema de videoarbitraje para las finales; sin embargo, se desechó por temas lógisticos, algo que lamentó Repetto, quien se mostró a favor de esta tecnología.

"Me habría gustado que en estos partidos esté presente el VAR, es algo en lo que estoy a favor, pero si no hay, bueno. Esperemos que en un futuro no muy lejano se pueda dar", manifestó el estratega.

Lo que sí está definido desde la FEF es la implementación para las finales de dos árbitros asistentes en las líneas de fondo, una decisión que respaldó Repetto, en bien del espectáculo. "Cuanto más personas se tenga para ayudar al árbitro es bienvenido", apuntó Repetto.

De los dos árbitros adicionales, Luis Muentes, presidente del gremio arbitral, señaló que serán jueces centrales y no de línea.

La tarde de este martes se conocerá la designación de quienes dirigirán las finales de mañana en el Capwell, y del domingo en el Rodrigo Paz. (D)