Marcelo Gallardo y su amor por River: "Me levanto a la mañana y disfruto del lugar en el que estoy"

Sin apenas tiempo para saborear el triunfo en una controvertida Copa Libertadores ante Boca Juniors, el plantel de River Plate viajará desde España a Emiratos Árabes Unidos con el sueño de conquistar el esquivo Mundial de Clubes.

El timonel de los 'Millonarios', Marcelo Gallardo, sabe que no hay tiempo de sobra para planificar el encuentro -directo- que se avecina por las semifinales del Mundial, y su vez reconoció que el hincha no se va a conformar con el flamante título logrado el domingo en el Santiago Bernabéu.

"Habrá una exigencia que no solo está en River, sino en uno. Mis jugadores saben que en un par de horas los voy a tratar de meter en el viaje a Abu Dhabi. Eso genera una gran motivacion y un gran desgaste. Siempre que haya disponibilidad para la exigencia, primero me lo planteo yo mismo", inició el 'Muñeco', en declaraciones que recoge el diario Olé.

Respecto a su continuidad en el equipo de 'la banda', el entrenador aseguró que tiene ganas de continuar y un contrato vigente que respetar.

"No tengo problema en estar gestionando este plantel. Yo me levanto a la mañana y disfruto del lugar en el que estoy. Mientras lo sienta, lo seguiré haciendo. Cuando no sea así, se lo diré a Rodolfo (D'Onofrio, el presidente de River)", dijo.

En tanto D'Onofrio' dejó claro que Gallardo "tiene un compromiso con River".

En declaraciones a los medios argentinos, todavía en Madrid, el titular del 'Millonario' tranquilizó a la parcialidad de su club asegurando que el 'Muñeco' "de River no se va".

"Gallardo tiene un contrato con River, pero ese es un tema que él ya lo explicó muy claramente: Gallardo tiene un compromiso con River, y yo conociéndolo a Gallardo, él de River no se va. Gallardo no es que lo haga por un no egoísmo, sino porque lo que va a necesitar siempre: (en el club que lo pretenda) tiene que haber una organización, tiene que haber una estructura, tiene que haber algo en el lugar que va que le de la garantía, política o estructural. Entonces ahí, Gallardo, puede ser que tuviera (opciones de firmar por otro club)", explicó el dirigente campeón. (D)