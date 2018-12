Marlon 'Chito' Vera: La UFC es mejor que el fútbol

Victorias en tierras con público adverso, como la lograda en Buenos Aires sobre el peleador argentino Guido Cannetti, el pasado 17 de noviembre, ilusionan al tricolor Marlon Chito Vera con apoderarse de aquí en cinco años del cinturón de campeón de las artes marciales mixtas de la UFC (Ultimate Fighting Championship). Pero antes, el manabita deberá ingresar al Top 15 de su rama (peso gallo), una tarea que podrá cumplir si gana más peleas. En tanto, Chito está en Guayaquil para participar hoy en la apertura de una academia de artes marciales en la isla Trinitaria, proyecto social que beneficiará a más de 3.000 niños.

P. Su último combate lo ganó en un ambiente caldeado. ¿Fue su mejor versión?

R. Una victoria, como siempre, es buena. Llevarse el triunfo en tierra ajena (Argentina), dejar al público callado por un rato, es algo que me satisface. Fue un peleón. En el primer round se puso medio dura, la gente pensó que yo iba perdiendo, pero en el segundo salí e hice justo lo que tenía que hacer y gané. ¡Ganar es increíble!

Cannetti causó polémica con sus declaraciones, pero al final usted se impuso por sumisión y el árbitro tuvo que intervenir. Usted fue a consolar al argentino.

Como lo hago con cualquier peleador. Cuando termina la pelea, gane o pierda, ya es un capítulo que se cierra y hay que ver qué es lo que viene después. Una vez que la pelea se acaba es un ‘hasta aquí’; obviamente respeté al rival caído porque pude ser yo.

La prensa argentina llamó a su triunfo “baldazo de agua fría”. ¿La pelea, qué sensaciones le dejó?

Me sentí bien. Fue una alegría muy grande, la gente estaba contenta. Cada victoria es un escalón hacia arriba.

¿Cómo está en el ranking?

Si no me equivoco, soy 16º. Estoy cerca de entrar al Top 15. Desde el decimoquinto al primero son los (puestos) oficiales, fuera del 15 son como extracurriculares. Hay que ver cómo se dan las peleas: quién gana, quién pierde, quién sube y quién baja. El lunes, apenas llegue (a California), volveré a entrenar para seguir mejorando.

Vino por un proyecto social, ¿de qué modo va a participar en eso?

Vine por la apertura de una academia en la isla Trinitaria (Fundación Kairos). Más de 3.000 niños se van a beneficiar de esto y será la academia más grande del país. Habrá un entrenamiento y una clase y demostración para que los niños vean de qué se trata.

¿Cuándo y cómo se podría traer la UFC a Ecuador?

Me toca seguir ganando, seguir haciendo cosas como estas (vencer como en Buenos Aires). Al fanático le toca estar ahí en las buenas y en las malas y hacerle sentir a la UFC que (los ecuatorianos) quieren que venga, que hay una afición que llenará el estadio. Así como pagan para ver fútbol, tienen que pagar por ver este deporte.

¿Dice que la UFC es más atractiva que el fútbol?

Una pelea es mucho más divertida que un partido de fútbol, al 100%. En un evento de peleas en el que la adrenalina se siente como nadie se imagina. Yo he ido a un partido de fútbol y he ido a los combates de UFC, y la adrenalina no se compara.

Para que la UFC traiga su evento al Ecuador, ¿debe la empresa pública o privada financiar la organización?

No tiene mucho que ver. La UFC es tan grande, que ellos no van a un país por el dinero de una empresa. Creen en los sponsors y hay empresas locales que apoyan, pero no es que alguien de Ecuador va a hacer algo por ellos; no es que un empresario vaya a hacer algo.

Me toca seguir ganando y escalando; y al fanático, le toca hacer su parte (para que la UFC traiga el evento al Ecuador)

Ellos fueron a Argentina y no hay una marca de ese país (financiando), si no me equivoco. UFC es demasiado grande como para darle chance a una marca pequeña y peor en un país del Tercer Mundo, y es la verdad. En EE.UU., Monster (bebida energizante) es una marca millonaria que está en todos los deportes (habitualmente su logo se aprecia en el centro del octágono). La UFC vendría aquí a ganar otros tipos de aficionados, a masificar. Lo que deben hacer en Ecuador es demostrar que hay fans de verdad y yo debo seguir ganando. De mí depende entrenar y del público depende apoyar.

¿El público debe hacerse sentir por redes sociales?

Sí, y más que nada estar presente siempre en el tema, viendo las peleas, comprando los PPV. No es algo solo de una noche, es algo de siempre. Chile y Argentina pidieron el UFC y se lo dieron. Si los fanáticos están presentes, esas cosas se dan. Si se ponen la camiseta solo una vez al mes, a la UFC no le va a interesar.

En nuestro país ¿qué lugar sería mejor para ser la sede, Guayaquil o Quito?

No sé. Debe ser en una arena techada y de ahí no importa si la usa cerrada o abierta.

¿Sintió que no recibía apoyo o que fue muy criticado en Twitter por ecuatorianos cuando usted no ganaba?

Nunca se puede tener a todo el mundo contento. Ese no es mi enfoque, sino ganar peleas. No leo comentarios en las redes sociales. Las redes no son lo que me hacen grande, lo que me hace grande es ganar una pelea.

Mis dos hijos (mayores) hacen jiu-jitsu, más por defensa personal, por disciplina y para que no pierdan el tiempo con un iPad

¿Por qué está estampada la frase “From negative to positive (De negativo a positivo)” en su ropa?

Esa es una frase que se hizo famosa por el cantante de rap The Notorious (conocido como Biggie Smalls). Es algo que yo he sentido: de cómo cambié mi vida, de cómo pasé a ser una persona normal. De tomar los fines de semana, ir a fiestas o no preocuparse por nada, a cambiar y tener una vida saludable. Buscando ser el número 1. Entonces abajo de mi logo dice esa frase: de negativo a positivo. Es como siempre trato de llevar mi vida, todo llevándolo hacia lo mejor, no para atrás.

¿Le propusieron pelear en Anaheim, Brooklyn o Melbourne el próximo año?

Me dijeron que pelearé en marzo. Lo más posible es que en una cartelera de Las Vegas, en el T-Mobile Arena. (D)



El récord de Vera: 6-4

Marlon Vera, de 25 años, tiene media docena de triunfos en la UFC. Le ganó a Román Salazar, a Guangyou Ning, a Brad Pickett, a Brian Kelleher, a Wuliji Buren y a Guido Cannetti.

15 de noviembre de 2014

Ese año debutó el peleador chonero en la UFC, siendo derrotado, por decisión unánime, por el azteca Marco Beltrán en tres rounds. El combate fue en México.