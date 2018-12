Josef Martínez fue elegido como el jugador más valioso de la MLS

Atlanta -

El delantero venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, fue elegido este miércoles Jugador Más Valioso de la Major League Soccer luego de batir el récord de goles de la liga en una sola campaña y de llevar a su equipo a la final de la competición.

El venezolano, con un 47,93% de los votos totales entre jugadores, clubes y prensa, superó a su compañero, el paraguayo Miguel Almirón (15,03%), y al sueco de los Galaxy Zlatan Ibrahimovic (11,60%), segundo y tercero, respectivamente. El inglés Wayne Rooney (DC United) finalizó cuarto (7,80%) y el mexicano Carlos Vela (LAFC) quinto (5,29%).

Martínez, de 25 años, brilló esta temporada con luz propia al anotar 31 goles, rompiendo el registro previo de 27, en poder de Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips, y liderando a su escuadra a la última instancia de la liga en su segundo año.

El vinotinto, que suma 50 goles en sus 54 partidos con la casaca del Atlanta, sucedió como ganador del galardón al argentino Diego Valeri, su rival el sábado en la final con la casaca del Portland Timbers, y al español David Villa, quien levantó el trofeo en 2016 con el New York FC.

Martínez ha superado todas las expectativas desde su llegada a la MLS procedente del Torino italiano en 2017 luego de marcar 27 tantos en sus primeros 25 juegos, todo un récord en la historia de la competición, y de firmar un promedio de 0,912 goles por encuentro, mejor que el de estrellas como el egipcio Mohamed Salah (0,889), máximo goleador de la Premier League con el Liverpool.

El delantero del Atlanta United del DT argentino Gerardo Martino, se convirtió en el primer venezolano y en el octavo sudamericano en ganar el premio.

Su compañero Miguel Almirón finalizó en segunda posición luego de ser una pieza clave en el devenir de su equipo, el máximo anotador de la Liga con 70 tantos, 12 ellos obra del paraguayo. Almirón, de 24 años, aportó también 14 asistencias y su nombre suena ahora con fuerza entre los grandes clubes de Europa. El Arsenal y el Newcastle United parecen los más interesados en hacerse con sus servicios en las próximas semanas.

Zlatan Ibrahimovic, de Los Angeles Galaxy, fue tercero al sumar 22 goles pero su equipo se quedó fuera de los playoffs. Entre los ocho nominados no se encontraban jugadores estadounidenses, quienes no han levantado el galardón desde Mike Magee con el Chicago Fire en 2013. (D)

Golden Boot. Landon Donovan #MLSMVP. #MLSCup next?@JosefMartinez17 is on --.https://t.co/SNVneBOog9

— Major League Soccer-- (@MLS) December 5, 2018