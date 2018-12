'Emelec la tiene más fácil que Liga de Quito', dice Carlos Torres Garcés'

Carlos Torres Garcés fue protagonista de los primeros encuentros en la historia entre Emelec y Técnico Universitario, equipos que, a propósito, se medirán este fin de semana por la última jornada de la segunda etapa del campeonato nacional, en la cual Liga de Quito podría salir beneficiado y proclamarse campeón en caso de cumplirse varios resultados.

Emelec y Técnico se enfrentaron por primera vez en 1978. El primero partido lo ganaron los ambateños por 5-1, en la capital tungurahuense, y la revancha se saldó con victoria de los guayaquileños, por 7-1, en el Estadio Modelo.

El 'Palillo', que marcó tres tantos en esa jornada de revancha, recuerda que aquel conjunto del Rodillo Rojo "era un equipo muy bueno, de excelentes jugadores".

"No digo que ahora no lo sea (un buen equipo), no solo porque está muy abajo en la tabla", precisó Torres Garcés al calificar al plantel de Fabián Frías, décimo en la tabla acumulada con 42 puntos.

"Habíamos perdido un partido por goleada en Ambato. En ese tiempo Técnico Universitario era un equipo muy bueno, de excelentes jugadores; no digo que ahora no lo sea, no solo porque está muy abajo en la tabla. Convertí tres goles, creo que dos de ellos los hice de cabeza".

Respecto al duelo de campanillas que se jugará el sábado (12:00) en el Bellavista de Ambato, el 'Palillo' sugiere "vivir el presente", subrayando que el presente indica que será un compromiso "muy difícil".

De igual modo para Liga de Quito, el club que acecha a Emelec en la tabla y que aspira a ser campeón de manera directa sin disputar finales con el aspirante guayaquileño.

"Hay que vivir el presente y el presente nos dice que nuestro querido Emelec tiene un compromiso muy difícil el domigno, y creo que todas las fichas ya están jugadas. Lo que se necesita, realmente, es la voluntad y la manera de poder inducir a los jugadores el deseo de este partido. Si no se gana, y Liga lo hace, ya no habrán los partidos de finales", declaró.

"Emelec es superior (a Técnico) si analizamos los dos planteles, mas, Técnico ha jugado bien en los últimos partidos y ha vencido a equipos como Liga de Quito en su reducto, así que habría que tener cuidado".

Opciones de albos

"¿Qué tan difícil será ese partido contra Delfín?", se le consultó a a Garcés, que con Emelec fue campeón nacional como futbolista en 1979; campeón como DT en 1994; y subcampeón en 2006.

"También es muy difícil. Yo creo que Emelec la tiene más facil, pero si consideramos que los partidos tienen que jugarse primero, y los jugadores lo hacen o no fáciles. Pero Liga de Quito la tiene muy difícl. Delfín es un equipo muy aguerrido, que tiene excelentes jugadores, especialemente en ataque, y podría darle más de un susto a Liga de Quito".

El DT nacional agregó: "Liga ha tenido altos y bajos en la segunda etapa, ha sido un equipo que a veces se lo ha visto muy disminuido y otras veces, como en los últimos dos partidos especialmente en el que jugó en Guayaquil contra Emelec (0-0), se lo vio en buena forma. Pienso que Emelec la tiene más fácil que Liga", concluyó. (D)