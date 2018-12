Alfredo Cuentas dice que la deuda de Barcelona no ha subido, pero habrá recorte en presupuesto

Guayaquil -

El vicepresidente financiero de Barcelona, Juan Alfredo Cuentas, afirmó que el presupuesto de club amarillo bajará para el próximo año y que se tratará de economizar en cuanto al plantel de jugadores.

“La Comisión de Fútbol decidirá sobre el recorte de jugadores, considerando los valores adeudados (que acumula Barcelona)", dijo Cuentas. Sin embargo, negó que el déficit haya subido. "La deuda no se ha incrementado, hay mucha gente que habla y habla sin argumentos, no entiendo de dónde sacan esos valores”.

Pero fue él mismo quien en septiembre de este año le dijo a diario El Comercio lo siguiente: "En la auditoría se reveló que la deuda total era de $ 27 millones, pero a eso había que sumarle contingencias por $ 14 millones". Es decir, $ 41 millones.

Ese valor es más alto al del 2016. Cuentas afirmó en marzo de ese año que el valor certificado más contingencias y cargas impositivas llegaría a $ 32 millones.

Cuentas, que asistió este martes a la gala de la LigaPro, no quiso precisar un monto de deuda de su club. “Los valores no se los puede decir en este momento, los balances deben ser auditados, aún no lo estan. Esperamos el cierre fiscal a final de año y en marzo (2019) se dará a conocer lo que se debe en Barcelona como lo hicimos en el año 2016 y 2017”.

En todo caso, habrá un recorte presupuestario. Así lo refirió cuando le consultaron por la continuidad del delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, por el que Barcelona busca extender su préstamo con Racing. Cuentas dijo además que los jugadores tendrán que ajustarse a nuevos valores. El argentino quiere seguir en Barcelona.

'No todo es fracaso'

El vicepresidente de Barcelona se refirió al momento futbolístico del club. “Muchos hablan de fracaso, de que no pudimos ganar el campeonato, pero tampoco podemos decir que ha sido todo un fracaso. Creo yo que Barcelona ha estado ocupando los principales puestos”.

“El año pasado hubiéramos terminado primero sino no hubiese sido por los puntos que nos quitaron. Este año un par de imprecisiones no nos permitieron quedar primeros, quedar segundos no es un premio consuelo para nosotros, pero sería gratificante clasificar directamente a la Copa Libertadores”, añadió el directivo canario.

“Nosotros sabíamos que iba a ser complicado, hemos cumplido con los jugadores durante todo el año, nos cogió muy fuerte el pago a FIFA (5 millones de dólares) eso nos afectó en el flujo” comentó.