Calendario completo de la LigaPro del fútbol ecuatoriano 2019

Durante la Gala de la LigaPro se anunció por primera vez en los torneos oficiales del país el calendario completo que tendrán los 16 equipos participantes en el 2019.

Entre los objetivos de tener todas las fechas ya definidas, está la necesidad de planificación deportiva y logística de los clubes. También se pensó en los turistas o ecuatorianos radicados en el exterior que llegan de visita al país para puedan programar su agenda y asistir al partido que deseen.

La primera fecha arrancará el 8 de febrero, finalizando el 3 de noviembre, para luego dar inicio a los Playoffs.

En esa primera jornada, Barcelona arrancará de local ante El Nacional, mientras que Emelec será visitante frente al Aucas. Liga de Quito será local ante el ascendido Olmedo.

Otros duelos son Técnico Universitario vs. Universidad Católica; Deportivo Cuenca vs. Independente del Valle; Guayaquil City vs. Macará; Fuerza Amarilla vs. Delfín; América de Quito vs. Mushuc Runa.

El primer Clásico del Astillero oficial del 2019 se jugará en la 13ª fecha, el 12 de mayo, en el estadio Capwell; y el segundo se dsputará en la 28ª jornada, el 20 de octubre, en el Monumental.

Este calendario fue elaborado con la ayuda de expertos matemáticos internacionales, con un sistema de algoritmos que ya se ha empleado en otros países, teniendo en cuenta variables como escenarios que compartes ciertos equipos, ciudades donde juegan de local dos o más clubes, distancias que deberán recorrer cuando jueguen de visitante, entre otros factores. (D)

