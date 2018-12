Mario Canessa: Guayaquil City ha expuesto su imagen por mantener a Pool Gavilánez

Para Mario Canessa, fundador del ahora desaparecido River Ecuador y antiguo titular de la Comisión de Selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la pésima campaña del Guayaquil City ha deteriorado la imagen de ese club, del que le preocupa el nivel qué pueda mostrar en el 2019 cuando la Liga Profesional -entidad que lo salvó del descenso- organice el torneo ecuatoriano. Además, en charla con el programa City Noticias, de Radio City, el exfutbolista de Patria y Guayaquil Sport alertó a El Nacional -también salvado de bajar a la B- de un camino similar al que transitó el Deportivo Quito, que por líos económicos sin solución está ahora en segunda división.

Sobré qué aporte representarán para mejorar el nivel del fútbol -como aseguraron que sucedería los directivos de la LigaPro- mantener al City en la serie A en el 2019, y el retorno de Fuerza Amarilla, que en su estancia en la A reincidió en no pagar sueldos y en las renuncias de sus dirigentes, Canessa dijo: "El sábado pasado, durante una charla en la que participé, uno de los temas que hablamos fue el campeonato a futuro; y la gran pregunta fue cómo el nivel (de los que no bajarán) podría justificar un gran campeonato. Cómo equipos de niveles muy limitados podrían armar planteles fuertes para jugar un torneo interesante el próximo año. Hay que sumar a los cuatro que han subido de la serie B. Todos tendrán una espina que es muy fuerte, que es la económica, un aspecto que tiene ver con el rendimiento en la competencia".

Canessa profundizó en el tema de Guayaquil City y El Nacional, que a cambio de seguir en la A serán castigados en el 2019 con ingresos por derechos de TV como si fuera de la B. "Los dos planteles que no bajaron tendrán una multa de 650.000 dólares. O sea van, a jugar como si fueran equipos de la B. Si no han podido armar equipos por sus grandes problemas económicos cómo pueden jugar en la máxima serie del campeonato, donde el nivel de competencia es mucho más alto", cuestionó el radiodifusor.

Se extendió en el tema del City, que tiene los peores números de la temporada, incluso si se comparan con los del colista de la B. "Existe un contraste serio en el Guayaquil City, porque conozco su estructura organizativa, que no solo se limita a lo hermoso de sus oficinas. Pero no se puede crear una estructura organizacional, o hacer un proceso, si usted no tiene fútbol qué presentar, porque la esencia de un equipo dentro de un campeonato es conseguir logros y aficionados que lo sigan. Ese propósito ha venido disminuyendo por algunos factores. Por ejemplo, no hay (nivel de) fútbol competitivo para jugar torneos como el de la A y yo dudaría que tampoco de la B", lamentó Canessa.

Y agregó otros factores que inciden en el mal momento del peor conjunto de la última década en la serie A. "Creo que han expuesto a que se deteriore la imagen del equipo por haber tenido un hombre que es contradictorio y que se llama Pool Gávilanez (DT del plantel). Él ha entrado en discusiones y maneja un discurso que crea resistencia. La directiva debió haber tomado una decisión más firme; pienso que deberían invertir mucho porque el rigor de la competencia les exige hacer un gran esfuerzo económico y organizacional".

Canessa también habló del club militar, que terminará en el penúltimo lugar en su peor papel desde 1979, cuando perdió la categoría. Anticipó que debe haber correctivos o seguirá los pases de los chullas, que ahora están en segunda tras no superar una severa crisis económica.

"Si no hay una rectificación va para allá; debe mirarse en el espejo del Deportivo Quito. Hay contradicciones. Habría que preguntarle al presidente de El Nacional, Tito Manjarrez, si va mantener la palabra que dio hace poco, cuando dijo que ellos, como institución, no estaban de acuerdo en que no haya descenso este año porque era irrespetar las normas", comentó Canessa. El exdirectivo añadió: "Quiero ver si el general Manjarrez mantiene su palabra. Hay muchos aficionados de El Nacional que dicen que no se acepte la invitación de jugar en la A y que vayan a la B para hacer un nuevo proceso. Pero sabemos cómo son los intereses y que las palabras se las llevará el viento".

Sobre los militares concluyó: "Lo de El Nacional es para una análisis, es un equipo que puede terminar siguiendo la ruta del Deportivo Quito, donde no hubo una rectificación de inmediata".

Y del destino del campeonato, respecto a si habrá finales entre Emelec y Liga de Quito, Canessa dijo que los eléctricos "con todas sus dificultades notorias en el campo, que las demostró en estas últimas fechas, donde sacó dos puntos apenas de seis, tiene todos los números y alternativas para estar en la final. Tiene futbolistas base y otros que no son titulares que han jugado muchas finales y que saben transmitir experiencia". (D)