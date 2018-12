Tito Manjarrez admite fracaso, pero no renunciará a la presidencia de El Nacional

Quito -

"Sería ilógico ocultar que este año ha sido un fracaso con el equipo de primera", fue una de las frases que usó el presidente de El Nacional, Tito Manjarrez, para aceptar el desastroso 2018 que cumplió el club militar, que si no fuera por la invitación anticipada de la LigaPro tendría que jugar en la serie B en el 2019.

Manjarrez aceptó ser uno de los culpables de que El Nacional haya perdido la categoría. “Estoy claro que tenemos responsabilidad en el fracaso, pero también hubo muchos jugadores lesionados, otros que no rindieron. El desempeño del equipo fue muy pobre y por eso en el 2019 habrá cambios”, apuntó en entrevista con la radio quiteña La Red.

Pese a esta situación, adelantó que no renunciará. "Más allá de la molestia, la pesadumbre, un soldado no se retira nunca de la trinchera. Pero si algún día tomáramos esa decisión antes de culminar nuestro periodo, en tres años, será cuando el equipo esté bien y no ahora”, aseguró el general.

Al ser consultado sobre su postura contraria a la de la Liga Profesional de que en este 2018 no haya descensos, y al final esta situación salvó a El Nacional, respondió: “Yo procedo por principios y no por intereses, me mantengo en esa idea. Ahora nos ha beneficiado, pero no cambio mis principios”, afirmó Manjarrez.

En algún momento -de la floja campaña-, dijo el presidente, se analizó en reemplazar al técnico Eduardo Favaro, pero reveló que hablaron con tres profesionales y “ninguno se quiso hacer cargo del equipo”. Acotó: “Se pensó en entregar el cargo a un entrenador de las formativas, mas se analizó que no era lo prudente”.

De cara al futuro, asumió que por la merma de presupuesto, debido a la multa monetaria que aplicará la Liga Profesional, habrá muchos cambios en el armado del plantel, incluso en la contratación del técnico que reemplazará a Favaro. "Había tres nombres de entrenadores, pero por el tema económico se analizará algún otro nombre joven y que nos garantice capacidad", explicó.

"Además, hay varios jugadores que terminan su contrato, otros que vinieron y no rindieron lo que esperábamos, por eso habrá cambios numerosos. Hay futbolistas que bajaron el rendimiento enormemente en relación al 2017", añadió.

Pese a que prefirió no dar nombres de qué jugadores se irán, Manjarrez habló de que el delantero Miguel Parrales pasó casi todo el año lesionado. En el caso del volante Roberto Garcés (capitán), a quien se le termina el contrato, dijo que el deseo es que renueve su contrato, pero se analizará lo económico.

De sus tres años de gestión, se sintió complacido por el tercero y sexto puesto en los años 2016 y 2017, y calificó el 2018 como un año "para el olvido".