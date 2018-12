Pablo Repetto tiene dudas en la alineación de Liga de Quito por posible final ante Emelec

Quito -

El entrenador de Liga de Quito, Pablo Repetto, contó tener cierta incertidumbre para definir la alineación que pondrá este sábado ante Delfín, esto -dejó entrever- debido a que su equipo no es el favorito a ganar la segunda etapa. El candidato es Emelec, que visitará a Técnico Universitario.

El cuadro azucena es segundo en la tabla de posiciones con 36 puntos, detrás del plantel eléctrico (38). Repetto se aferra a la idea de que sus dirigidos ganarán al cetáceo y que el Rodillo Rojo despachará a los azules. Si se dan estos resultados, el albo será campeón directo.

"Tenemos dos jugadores con cuatro tarjetas amarillas (Jhojan Julio y Cristian Cruz) y vamos a evaluar si van desde el inicio porque hoy no dependemos de nosotros, y eso hace tener alguna duda. Vamos a pensar bien para tomar la decisión (de los 11 titulares)", declaró este martes Repetto en rueda de prensa.

El DT no dio mayores luces sobre si el delantero Juan Luis Anangonó volverá a la titularidad. No jugó en la última jornada, en el empate con Emelec, por un problema muscular. "Si no lo vemos bien, no lo vamos a utilizar. Esperamos que sí", comentó.

Las novedades positivas en el club blanco es que ya cumplieron sus suspensiones Fernando Guerrero, Hernán Pellerano y Gastón Rodríguez, aunque este último es alternante. (D)