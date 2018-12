Diego Maradona quiere nuevamente alzar la copa en México

El legendario Diego Armando Maradona está a un paso de lograr su primer título como entrenador con los Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso en México, al que le atribuye la misma importancia que haberse coronado en el Mundial-1986 con Argentina, también en suelo azteca.

Maradona, con la ayuda del goleador ecuatoriano Vinicio Angulo, puede inaugurar este domingo (21:30 de Ecuador) su palmarés ganador como entrenador en la vuelta de la final de la Liga de Ascenso de visita ante Atlético San Luis, tras haber ganado (1-0) en la ida.

"Para mí esta copa es como la que jugué en el estadio Azteca contra los alemanes, así de fuerte", dijo Maradona en conferencia de prensa la noche previa al partido decisivo que se jugará en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí (centro de México).

En las finales no se puede jugar a medias tintas, en las finales se tiene que acelerar al máximo. A mí no me da igual perder o ganar. Yo quiero ganar".