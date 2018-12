Manchester City, con alternantes, suma su 12ª victoria en 14 fechas de la Liga Premier

Londres -

Cuatro días después de su empate en Lyon (2-2) en la Champions, el Manchester City de Pep Guardiola recuperó sus buenos hábitos domésticos al dominar al Bournemouth (3-1), este sábado en la 14ª fecha de la Premier League, en la que acumula seis triunfos consecutivos que lo mantienen como líder invicto.

Los 'Citizens' suman 12 victorias y 2 empates en el campeonato inglés, y con 38 puntos de 42 posibles lideran la tabla con cinco unidades más que el Liverpool (2º) y ocho más que el Tottenham (3º), que disputan sus partidos el domingo.

"Un buen triunfo, después de la Liga de Campeones siempre es complicado. La gente piensa que es fácil para nosotros, pero no es verdad, así que me gusta ganar de esta forma", afirmó Guardiola.

"En la segunda mitad una acción de Raheem Sterling cambió el partido", añadió el extécnico del FC Barcelona y del Bayern de Múnich, quien logró su victoria 400 como entrenador. "No lo sabía. ¡Felicitaciones Pep!", bromeó sobre sí mismo.

El técnico español dejó en el banco o fuera de la convocatoria hasta cinco jugadores que habían sido titulares en Francia el martes, entre ellos a sus principales estrellas; el argentino Sergio Agüero, el español David Silva y el argelino Riyad Mahrez.

Y es que los 'Citizens' tienen por delante en diciembre otros ocho partidos en tres competiciones diferentes. Guardiola se refirió a un problema muscular sin importancia para el 'Kun', por lo que otorgó la titularidad al brasileño Gabriel Jesús por primera vez en tres meses.

Fue el portugués Bernardo Silva quien abrió el marcador en el minuto 16, después de una primera ocasión del alemán Leroy Sané.

Los 'Sky Blues' fueron netamente superiores en la primera media hora, antes de dejar más espacios al conjunto visitante, que aprovecharon para llevar la igualdad al marcador antes del descanso por medio de Callum Wilson (41) con un gran remate de cabeza.

Pero Raheem Sterling (57) impuso la lógica en el Etihad Stadium anotando su octavo gol en siete partidos ante el Bournemouth, que sumó su cuarta derrota seguida. El alemán Ilkay Gundogan cerró la victoria local (79) al culminar una rápida triangulación dentro del área.

Otros partidos de la 14ª fecha de la Premier

En el último partido de este sábado, el Southampton (18º) igualó a 2 con el Manchester United (7º).

Pero si la pelea en los puestos de honor está apretada, no lo está menos por evitar las tres plazas del descenso. A la victoria del Cardiff City el viernes (ante el Wolverhampton 2-1) se unió el triunfo del Crystal Palace (14º) por 2-0 ante el Burnley (19º), un resultado que deja al modesto equipo de Londres dos puntos por encima de su rival de este sábado, que marca los puestos de descenso.

Un punto por encima del Burnley queda el Huddersfield (17º), que vio rota su buena racha de las últimas fechas al perder en casa 2-1 ante el Brighton (11º).

El que mantiene su inercia positiva, con cinco partidos seguidos sin perder en la Premier, es el Leicester (8º) de Claude Puel, que superó 2-0 al Watford (10º) del recién renovado Javi Gracia.

En el plano individual, el protagonista del día fue el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, autor de un doblete en la victoria por 3-0 del West Ham del chileno Manuel Pellegrini (13º) ante el Newcastle del español Rafa Benítez (15º).

El domingo se disputarán tres duelos entre vecinos: Chelsea (4º) vs. Fulham (20º), Arsenal (5º) vs. Tottenham (3º), y Liverpool (2º) vs. Everton (6º).