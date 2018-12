Liga de Quito, mermado para un juego decisivo con Emelec

Quito -

Diezmado por suspensiones y lesiones, Liga de Quito se jugará mañana ante Emelec la última oportunidad de depender de sus resultados para definir la segunda etapa, y el título del 2019, en la última jornada. El empate poco sirve y una derrota de los albos ante los azules extiende la definición del torneo a finales de ida y vuelta.

El triunfo conseguido sobre Aucas (3-1) dejó a los universitarios con opciones claras de ganar la etapa, pero también con un plantel disminuido ante la expulsión del zaguero central Hernán Pellerano y la suspensión de Gastón Rodríguez por acumular cinco tarjetas amarillas. A estas bajas se suma el volante Fernando Guerrero, que aún debe pagar un partido por expulsión, y la indecisión del defensor Franklin Guerra y del delantero Juan Luis Anangonó, quienes por lesiones musculares están en duda para ir al Capwell, aunque no descartados.

“Esperamos que pasen las horas para tomar una decisión, pero seguramente será el día del partido, no nos adelantaremos a descartar antes”, apuntó el técnico Pablo Repetto.

Del informe médico se desprende que los dos jugadores presentan molestias en el muslo posterior derecho, pero que la mayor probabilidad de jugar está para Guerra, su dolencia es de “menor magnitud”, según Juan Barriga, galeno albo.

“Franklin venía con una molestia en el mismo lugar de un desgarro anterior, a veces estas lesiones forman una fibrosis, una costra y se pueden resentir, pero no pasa de un tiempo con dolor, no tiene mayor complicación”, detalló Barriga.

De Anangonó se adelantó que en las evaluaciones “no se presentó un desgarro” y que con la medicación correspondiente se espera una evolución favorable.

Por suspendidos y lesionados, Repetto dijo tener alternativas. Pero la conformación de la nómina “dependerá de ver con qué podemos contar para el partido, a partir de eso tomaremos las decisiones que consideremos son las mejores”.

Lo que sí está claro es que ceder puntos no le sirve a Liga, incluso empatar no entra en los planes. “Con ese resultado no dependeríamos de nosotros para la última fecha, hay que ganar”, dijo Repetto, respaldado en la campaña de los albos ante los tres clubes guayaquileños en este torneo, invictos en cinco juegos, y con el antecedente del triunfo 1-0 de la primera etapa ante Emelec.

15 puntos sumados tiene Liga de Quito este año en estadios guayaquileños, anotó siete goles y recibió dos, de Barcelona y el City. Con Emelec fue 1-0 para los albos en el Capwell en la primera etapa.

73 % de efectividad

El rendimiento de Liga de Quito en Guayaquil este año, con un juego ganado y uno empatado con Barcelona, victoria y empate con Guayaquil City, y un triunfo ante los millonarios.

Ausentes

Hernán Pellerano, Gastón Rodríguez y Fernando Guerrero se pierden el juego ante los millonarios en el Capwell por suspensiones.

Regreso

El volante y capitán Édison Vega regresa al plantel universitario y está a disposición del cuerpo técnico, que espera recuperación del zaguero Franklin Guerra y del delantero Juan Luis Anangonó.

Hay opciones que manejamos para armar el plantel, pero hay que ver con qué contamos y a partir de eso tomaremos las decisiones.

Pablo Repetto, DT de Liga de Quito

