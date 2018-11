Estadio Santiago Bernabéu podría albergar la final de Copa Libertadores

Madrid -

El Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid es el probable escenario que acogerá el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, pero aún falta la aprobación de Conmebol. La sede podría decidirse este jueves. París también ha presentado candidatura para el partido.

Al momento lo que existe es la confirmación de Boca de que sí jugará.

La final fue aplazada por dos ocasiones tras el ataque al autobús de Boca Juniors por parte de hinchas de River Plate.

"La final de la Libertadores entre River y Boca apunta al Santiago Bernabéu", afirma la edición en línea del diario generalista El País. El estadio blanco es la sede del partido tras un acuerdo en el que han estado trabajando en las últimas horas la Conmebol, la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Real Madrid, asegura el diario, que cita a fuentes conocedoras de la negocación.

El diario madrileño AS afirma que el encuentro se jugaría el 9 de diciembre a las 20h30 de España, 16:30 de Argentina (14:30 hora de Ecuador), en un fin de semana en que tanto Boca Juniors como River Plate tienen, en principio, partidos de la liga argentina contra Atlético Tucumán y Rosario Central, respectivamente.

Histórico Bernabeú

En esas fechas, el Real Madrid no juega en su estadio al desplazarse a Huesca el domingo 9 para el partido de la 15ª jornada liguera española. Según AS, la FIFA reclamó en la mañana de este jueves a la Federación Española de Fútbol para que sacara del apuro a la Confederación Sudamericana, que no era capaz de llegar a ningún acuerdo con los clubes.

Tras rechazar los escenarios de Asunción, Doha y Miami, finalmente llegó la idea de traer el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores a España. Tras varias llamadas al más alto nivel en las que intervino incluso el presidente argentino, Mauricio Macri, expresidente de Boca, los dos clubes aceptaron la propuesta para jugar en el estadio del Real Madrid, que puso el estadio madrileño a disposición de la FIFA tras las gestiones de Luis Rubiales (Presidente de la Real Federación Española de Fútbol), asegurá Diario AS.

Boca deseaba que se dé el encuentro por perdido a River, mientras que este último quería jugar la vuelta en su cas (Monumental). La ida finalizó con un 2-2 en el marcador. (D)