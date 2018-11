Fuerza Amarilla podría perder puntos y no ascender a la serie A

Tres jugadores extranjeros de Fuerza Amarilla ratificaron el martes ante la Comisión Jurídica de la Ecuafútbol que el club de Machala les debe cuatro meses de sueldos. De comprobarse el incumplimiento, el equipo sufriría la resta de 4 puntos y con ello perdería el cupo que logró el fin de semana pasado para jugar en la serie A 2019.

Los uruguayos Nicolás Gómez, Christian Serrón e Ignacio Avilés señalaron que solo cobraron hasta julio y aseguraron que sus firmas no son las que constan en los roles de pagos de agosto, septiembre, octubre y noviembre que ha presentado el club ante la Federación.

Con las denuncias ratificadas, los testimonios recogidos y los comprobantes de pagos supuestamente con firmas falsificadas, la Comisión Jurídica elaboró un informe en el que recomienda a la Comisión de Disciplina, al Directorio y al Comité Ejecutivo de la FEF que del "el trámite respectivo, de forma urgente, considerando que puede darse el caso de que existan modificaciones en la tabla de posiciones".

Fuerza Amarilla responde

Luego de conocerse la recomendación de la Comisión Jurídica y la posibilidad de que Fuerza Amarilla sea penalizado y no quede en puestos de clasificación a la LigaPro (terminó tercero de la serie B), el club presidido por Favian Aguilar respondió mediante una carta dirigida al presidente de la FEF y fechada el mismo martes, 27 de noviembre, que habían llegado a un acuerdo con los jugadores para firmar los roles de pago hasta septiembre "por consentimiento de mutuo acuerdo".

La misivisa lleva la firma de Aguilar y de los tres capitanes del club: Cristhian Cuero, Pablo Cifuentes y Rolando Ramírez. Pero fue precisamente el arquero Ramírez quien hace solo unas semanas declaró a la prensa que existía una larga deuda del club con los jugadores y se quejó del trato del presidente.

Nos deben cuatro meses de sueldo y nos hacen ir a estar parados tres horas en la oficina para después decirnos que no hay plata. Son cuatro meses de sueldo que nos deben y nuestro presidente va a cada rato a engañarnos, a decirnos que nos paga hoy, que nos paga mañana y nunca aparece".

"Nosotros damos todo en la cancha, pero cuando perdemos ahí sí va (el presidente) al complejo a faltarnos el respeto, a insultarnos, pero cuando ganamos no aparece", agregó el guardameta colombiano, nacionalizado ecuatoriano hace una semana y media.

Rolando Ramírez, arquero de Fuerza Amarilla, fue uno de los que firmó esta carta. Acá el video donde hace 1 semana y media él declaraba que su club actual le debe 4 meses de sueldo.

Y también que LDUP le debe 4 meses del 2017 y no ha pasado NADA en la FEF. pic.twitter.com/TQLLQug6uw — Gerardo CalleRodrigo (@calleGerardo) 28 de noviembre de 2018

Se firma el rol de pago aunque no se cobra

Más impactante fue la revelación hecha esta mañana por el entrenador de Fuerza Amarilla, el paraguayo Raúl Duarte, quien en diálogo con Área Deportiva empezó por defender al club, pero terminó admitiendo que sí existe una deuda, aunque según él solo es de dos meses.

A mí me pueden deber siete, ocho meses, pero si firmo los roles de pago y en la Federación están los roles que dicen que estoy cobrado, el club está cumpliendo con el reglamento ¿si me entiende?".

"Es una cosa para la cual nosotros colaboramos y nos equivocamos, tenemos responsabilidad en eso, pero reitero, la Federación lo que exige es presentar los roles de pago y Fuerza Amarilla nunca ha dejado de presentarlos. Los roles están ahí, de que yo esté cobrado es otra cosa. La FEF no puede multar o suspender a ningún club por el hecho de que yo acepte firmar, diciendo que estoy cobrado, cuando en realidad no recibo, eso es problema mío", dijo el DT de Fuerza Amarilla.

Pero después de ser cuestionado sobre que firmar sin cobrar permite a los dirigentes evadir las reglas que aseguran el cumplimiento de los pagos de los futbolistas y entrenadores, y de recordarle que los jugadores de Fuerza Amarilla, al final del torneo del año pasado, tuvieron que vender las entradas en las boleterías del estadio 9 de Mayo para asegurarse el cobro, Duarte admitió que "es verdad, y está mal".

Enseguida precisó que nadie les obligó a firmar y negó que la deuda sea tan larga: "No nos deben cuatro meses, la realidad de la deuda son dos meses, que no deberían debernos, pero es una cosa normal que sucede incluso en los equipos de primera división y no hay tanto escándalo".

"Entiendo que está muy mal firmar los roles de pago (sin cobrar) y después que los dirigente no te cumplan porque ya los tienen firmados, eso sería terrible. Que nos deben, sí, es verdad, pero no somos el único equipo ni tampoco estamos tapando a la dirigencia", acotó Duarte.

Liga de Portoviejo, posible beneficiado, pero...

Si a Fuerza Amarilla, que culminó tercero en la serie B con 74 puntos, le comprueban las deudas que denuncian sus jugadores, la sanción sería la reducción de 4 puntos, por lo que bajaría al quinto lugar de una serie B que ya concluyó. Olmedo (72), también clasificado a la LigaPro 2019, ascendería al tercer puesto y Liga de Portoviejo (71) pasaría a ser el cuarto clasificado a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Pero el equipo manabita no tendría el camino allanado, pues Jorge Guzmán, gerente de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos (AFE) dijo que también debe ser sancionado por la FEF por incumplimientos.

"Deberían sancionar también Liga de Portoviejo que no ha pagado un año de seguro social, las cosas son más complicadas de lo que parecen", expresó Guzmán en radio La Red.

Sobre la supuesta falsificación de firmas en los roles de pagos en Fuerza Amarilla, el dirigente del gremio de futbolistas mencionó que no sería el único. "Deberían haber sancionado a Clan Juvenil, sobre ellos hay una denuncia de falsificación de firma en los roles de pago del arquero Damián Lanza", dijo Guzmán.

La desconfianza en el actuar de la Federación no es nueva para Guzmán, asegurando que la Ecuafútbol evitó sancionar hace un par de años al Centro Deportivo Olmedo y a su principal directiva.

No podemos confiar en la presidenta del Olmedo, Mayra Argüello, que estuvo implicada en falsificación de firma del jugador Kléber Andrade. La Comisión aceptó la denuncia y sobre la señora no pesa ninguna sanción, todo queda como si nada".

Álex De la Torre, vicepresidente de la FEF, que el martes escuchó la ratificación de la denuncia de los jugadores de Fuerza Amarilla, también recordó el caso de Olmedo, citado por el gerente de la AFE.

"El problema fue que Olmedo había entregado aparentemente el rol original en la Secretaría de la Federación, pero de una manera inexplicable en algún momento que se entregó (el documento) para que saquen copias, devolvieron copias de ese documento (y no el original)", dijo De la Torre este martes a La Radio Redonda.

La investigación no pudo concluirse porque no se puede hacer un peritaje de copias de un documento y por esa razón no pudo determinarse en ese caso si la denuncia del jugador de Olmedo era correcta o no".

De la Torre era presidente de la Comisión de Disciplina que no pudo entonces investigar la denuncia a falta de un documento original que desapareció de la Federación.

¿Se vienen problemas para la LigaPro 2019?

En el directorio de la LigaPro estuvo hasta hace dos días el presidente de Fuerza Amarilla, pero Favian Aguilar fue reemplazado por Rolando Terán, de Santa Rita, "ya que por estatuto no puede haber otro equipo de la serie A en el directorio", anunció la entidad que desde el 2019 organizará el campeonato nacional, con la participación de 16 clubes.

La posición que hasta hace poco tuvo Aguilar en la Liga ha generado suspicacias, pues el mismo organismo que suspendió a Miler Salazar, dirigente de Macará, por una denuncia de supuesto amaño de partidos, ahora no se ha pronunciado en el caso de Fuerza Amarilla.

Pero el problema económico no afecta a solo un club. Egerente de la AFE dijo que "Audaz Octubrino, Liga de Portoviejo, Clan Juvenil, Fuerza Amarilla y Técnico Universitario tienen muchos problemas" y con ello crece la sospecha de que a mayor cantidad de clubes, mayores problemas tendrá el siguiente campeonato.

De los nombrados por Guzmán, Técnico seguirá en la serie A, Fuerza Amarilla tiene hasta ahora un cupo y si lo pierde lo asumiría Liga de Portoviejo, también con deudas a la seguridad social.

El DT de Fuerza Amarilla, Raúl Duarte, dijo que está consciente de que subir a la A será un gran lío dados los problemas económicos que ahora mismo tiene el club. "Yo le dije al presidente, que lo mejor sería quedarnos en la B y replantear algunas cosas por la dificultad económica, lo que pasa es que uno siempre quiere ganar y en la A vamos a pelear con lo que tengamos".

Jugar en la serie A, pero con recursos de la B

El ascenso como tercero -lo mismo para el cuarto- no le asegura a un equipo un mejor ingreso económico por derechos de televisión pues para el 2019, el año de la transición de 12 a 16 clubes, los dos que llegan como 'extras' recibirán su asignación como si siguieran siendo equipos de la B. Solo los ascendidos en primer y segundo lugar recibirán su proporción como equipos de serie A.

Igual sucederá para los últimos de la A que no desciendan. Les asignarán recursos como si estuviesen jugando en la B, aunque hayan sido salvados por la LigaPro. Guayaquil City está fijo y condenado en el fondo. Técnico Universitario, que sí se tomó en serio su mala posición y empezó a obtener puntos, ya dejó el penúltimo lugar, donde ahora está El Nacional. Ambos se miden esta noche.

La LigaPro ha defendido mantener a los dos últimos de la A y no invitar a que suban más equipos de la B por su infraestructura y capacidad de generar recursos. Pero admitiendo que hay problemas económicos, trabaja en un plan de reestructuración de deudas. "Hay mucho trabajo por hacer", han dicho sus directivos, los clubes así lo reflejan. (D)