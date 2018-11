José Francisco Cevallos: Nos deja fuera perder con el Guayaquil City

Para José Cevallos, presidente de Barcelona, el año ya está sentenciado para el club torero e incluso también para él. “Lastimosamente las posibilidades se van distanciando, la meta era llegar a la final y ganarla, pero ahora tenemos el objetivo de la Copa Libertadores y luego planificar el torneo 2019”, expresó el dirigente en el entrenamiento antes del juego de hoy contra Deportivo Cuenca.

El líder Emelec tiene 36 puntos, 8 más que Barcelona. Un empate o triunfo de los millonarios en esta jornada sellará la mínima opción matemática de los canarios.

Pero para Cevallos, el problema de Barcelona en este año no fue Emelec, que le arrebató el liderato de la segunda etapa, ni Liga de Quito, ganador de la primera, ni el ‘descuido’ del equipo por dedicarse a actividades políticas –lo cual él rechaza– o los refuerzos que no funcionaron, sino “cosas que uno no entiende”, como haber perdido con el colista.

Cevallos rechazó que haya descuidado a Barcelona por su faceta política. Fue durante 15 meses gobernador del Guayas y barajaba la posibilidad de una candidatura a la Prefectura, que finalmente quedó descartada.

“En la primera etapa nos deja fuera perder con Guayaquil City, un rival complicado como todos, pero es el último de la tabla, y en la segunda etapa, lo mismo”, analizó Cevallos.

“Siempre hemos estado pendientes a cada detalle, prueba de ello es que se armó un gran equipo, nunca he dejado a Barcelona a un lado por la política, simplemente no nos salieron bien las cosas”, aseguró.

Justificó que Barcelona ha hecho grandes inversiones en mantener la base con jugadores ‘exitosos’ como Máximo Banguera, Matías Oyola, Gabriel Marques o Damián Díaz, e incorporar refuerzos –que no funcionaron este año–. (D)

Barcelona

Banguera; B. Castillo, Torres, Arreaga, Beder Caicedo; Marques, Oyola; Esterilla, Alemán, Caicedo; Dinenno.

Deportivo Cuenca

Heras; Carabalí, Bedoya, Sosa, Cuero; Mosquera, Larrea; Martínez, Preciado, Rojas; Pita. DT: Richard Páez.

Árbitro: Roddy Zambrano.

Hora: 18:30.

Estadio: Monumental.

Transmite: Goltv.