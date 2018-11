José F. Cevallos admite que el título se le escapó a Barcelona y culpa al colista Guayaquil City

Luego de la derrota 1-0 ante Independiente del Valle, que dejó practicamente sin chances a Barcelona de pelear por la segunda etapa, el presidente de los amarillos, José Francisco Cevallos, acudió al entrenamiento de este lunes y conversó con los jugadores y el cuerpo técnico.

Lo que se dijo en ese encuentro no se conoció, pero horas más tarde el presidente de Barcelona asistió al Consejo de Presidentes de la LigaPro, en Samborondón, y allí admitió que la posibilidad alcanzar al líder Emelec, a tres fechas del final, ya es algo lejana, tanto así que la prioridad de los toreros ahora es "terminar con dignidad" el campeonato y lograr un cupo a la Copa Libertadores.

"Lastimosamente las posibilidades se van distanciando, la meta era llegar a la final y ganarla, pero ahora tenemos el objetivo de la Copa Libertadores y luego planificar el torneo 2019", dijo Cevallos.

Emelec tiene 36 puntos, 8 más que Barcelona y ya solo quedan 9 unidades por disputarse. Un empate o triunfo de los millonarios en la siguiente fecha sellará toda opción matemática de los canarios.

Pero para Cevallos, el problema de Barcelona en este año no fue Emelec, que le arrebató el liderato de la segunda etapa, ni Liga de Quito, ganador de la primera, ni el 'descuido' del equipo por dedicarse a actividades políticas -lo cual él rechaza- o los refuerzos que no funcionaros, sino "cosas que uno no entiende", como haber perdido con el colista.

En la primera etapa nos deja fuera perder con Guayaquil City, un rival complicado como todos, pero es el último de la tabla, y en la segunda etapa, lo mismo".

El directivo rechazó que haya descuidado a Barcelona por su faceta política. Fue durante 15 meses Gobernador del Guayas y ahora es precandidato a la Prefectura. "Siempre hemos estado pendientes a cada detalle, prueba de ello es que se armó un gran equipo, nunca he dejado a Barcelona a un lado por la política, simplemente no nos salieron bien las cosas".

En ese sentido, el dirigente destacó que Barcelona ha hecho grandes inversiones en mantener su base con jugadores "exitosos" como Máximo Banguera, Matías Oyola, Gabriel Marques o Damián Díaz, e incorpar refuerzos -que no han funcionado- nacionales y extranjeros.

Se rescindió contrato con Ayoví, Erazo iría por mismo camino y Díaz volvió a Argentina

El Presidente de Barcelona también se refirió a jugadores de la institución que se encuentran lesionados y otros que no continuarán más en el equipo. "José Ayoví, por temas familiares, no ha podido asistir a entrenar y como su contrato era hasta diciembre decidimos llegar a un acuerdo para terminar el contrato".

Sobre Frickson Erazo, que llegó a mitad de año y no pudo ser inscrito, dijo que el defensor "tiene una propuesta mejor" y por eso podría también finiquitar su contrato, que tiene vigencia hasta diciembre de 2019.

Cevallos confirmó además que Damián Díaz viajó a su natal Argentina para tratarse con especialistas de ese país una lesión de su rodilla.

Barcelona recibirá en su estadio al Deportivo Cuenca este miércoles.