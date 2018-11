"Siempre pensé 'no soy tan bueno'": la inédita entrevista a Michael Schumacher que se conoce casi 5 años después de su grave accidente

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, sorprende por su frescura en una entrevista inédita publicada por su familia.

Es una especie de diálogo virtual donde el alemán va respondiendo preguntas a medida que se las selecciona. Fue grabada dos meses antes de que el piloto sufriera un grave accidente, hace cinco años.

Las preguntas habían sido enviadas por los fanáticos para conocer más detalles sobre su vida.

La familia de Schumacher decidió publicar ahora la entrevista completa en su página de internet para dar inicio a la celebración de los 50 años del piloto alemán que se cumplen el próximo 3 de enero.

"No se puede ser muy seguro de uno mismo para ganar. Hay que dudar de uno mismo todo el tiempo para hacerlo", se escucha decir al piloto en inglés.

Schumacher obtuvo su primer campeonato mundial de Fórmula 1 en 1997.

Es una de las primeras comunicaciones que entrega la familia de Schumacher después del accidente, ocurrido en una estación de esquí en Francia el 29 de diciembre de 2013.

Desde entonces no se han conocido detalles precisos sobre el estado de salud del expiloto.

La entrevista hace un recorrido por la vida profesional de Schumacher y deja al desnudo su deseo de competir. En BBC Mundo te presentamos las respuestas del excampeón alemán.

¿Qué título mundial te emocionó más, el primero tuyo en 1994 o el primero con Ferrari en 2000?

El más emotivo fue el de Suzuka en el año 2000 con Ferrari. Ferrari no había ganado un Mundial en 21 años y llevaba fallando cuatro años. Finalmente ganamos la carrera, una gran carrera, y obtuvimos el campeonato.

En los 20 años que viviste como piloto, ¿cuál fue el rival al que le tuviste más respeto?

Al piloto que más he respetado ha sido Mika Häkkinen, por las grandes batallas que tuvimos. Además tenemos una relación personal muy estable.

Para el alemán el piloto finlandés Mika Hakkinen fue uno de los rivales que más respetó.

¿Qué tan demandante físicamente es la Fórmula 1?

Es muy dura. Eso sí, era mucho más difícil antes si la comparamos con la actualidad, sin frenos de potencia ni dirección asistida. De cualquier modo es uno de los deportes más exigentes. Necesitas mucha preparación.

¿Tuviste algún ídolo en la Fórmula 1 cuando eras niño?

Durante mi infancia y mi juventud, cuando corría carreras de karts, naturalmente admiraba a Ayrton Senna y a Vincenzo Sospiri. Sin embargo, mi verdadero ídolo era Harald "Toni" Schumacher (portero de la selección alemana en los mundiales de España 82 y México 86) porque sencillamente era un futbolista maravilloso.

Con Ferrari, Schumacher obtuvo cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1.

Siempre has dicho que la Fórmula 1 es de trabajo en equipo, pero muchas veces parece más un acto solitario...

El éxito tiene que ver con el trabajo de equipo. Tú haces lo que haces. Pero en equipo eres más fuerte y la Fórmula 1 es un trabajo de equipo.

¿Desde el principio creíste que ibas a conseguir estos récords o dudaste alguna vez de tus habilidades?

Creo que es importante tener dudas para no confiarse demasiado, para mantenerse escéptico y seguir buscando el progreso. Siempre pensé: "No soy tan bueno". Creo que esa actitud me hizo llegar donde llegué.

Lideraste a Benetton y Ferrari a conseguir campeonatos mundiales y de alguna manera moldeaste el éxito actual de Mercedes, ¿esas temporadas son comparables de alguna manera?

Si vas hacia atrás y ves los equipos para los que competí -como Benetton, donde ganamos el campeonato después de 4 o 5 años, lo mismo con Ferrari, y luego intentamos con Mercedes, aunque en menos tiempo- hay algo que tenían en común: Ross Brawn (actual director deportivo de la Fórmula 1).

Michael Schumacher fue subcampeón mundial de karting a los 16 años.

En tu objetivo de mejorar, ¿analizabas a todos los pilotos o solo a los mejores?

Para dar pasos adelante, no sólo hay que mirar el vehículo. Debes mirarte a ti mismo, a los otros pilotos y no sólo a los que van adelante. Hay que mirar a todos, así que yo lo hice, porque todo el mundo tiene algo especial que yo quiero entender.

¿Por qué dices que el kartismo es la mejor forma de convertirse en piloto?

El karting es una buena preparación para el futuro en el automovilismo. Te da muchas técnicas y herramientas para desarrollar. Y la pelea en esas pistas es un buen aprendizaje que se logra con el karting.