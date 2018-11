Periodista de Omán no podrá ver un campeón en la final de la Copa Libertadores

Ghazi Al Shibli, periodista de Omán, estuvo presente en la final de ida y vuelta (suspendida) entre Boca Juniors y River Plate por Copa Libertadores. Tuvo que recorrer 13 mil kilómetros para estar presente en la “superfinal”. Sin embargo, las agresiones ocurridas a las afueras del estadio Monumental contra el bus que transportaba a los jugadores ‘xeneizes’, acabó con el sueño de este periodista, debido a que su visa caduca el 4 de diciembre del presente año.

El comunicador de 28 años, que trabaja para la televisión pública en Omán, lamenta mucho no poder quedarse, ya que su vuelo de retorno sale este lunes a las 21:30 (hora de Argentina). "No me voy a quedar a la otra final porque tengo que volver y seguramente se juegue dentro de dos semanas. No me puedo quedar porque mi Visa es válida hasta el 4 de diciembre. Si me quedo más tiempo, tengo que pagar una multa", expresó en una entrevista con TyCSports.

Agregó: "Omán es un país del continente asiático, habitan cuatro millones de personas. Este territorio estuvo ligado al Imperio Británico, posible medio de dicha afición por el fútbol. Sin embargo, los habitantes de Omán siguen el fútbol argentino y brasileño".

"Me encantó mi experiencia en Boca, fue muy buena. La cancha fue una fiesta, el partido fue competitivo y me trataron muy bien, pero en River no me gustó lo que pasó. De todas formas me voy con tranquilidad, estoy contento. Ojalá dentro de unos años pueda volver a Argentina. Fue un sueño igual", comentó el periodista de Koooora Wa Bas (medio de Omán), quien declaró ser fanático de Juan Román Riquelme.

"Espero que gane Boca y que viaje a Emiratos Árabes Unidos, que queda a una hora de mi ciudad. Soy hincha del Xeneize, aunque me encanta todo el fútbol argentino y alentaré a River si es que llega al Mundial de Clubes", concluyó. (D)