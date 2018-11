La final de vuelta de Copa Libertadores será reprogramada, anuncia presidente de Conmebol

Finalmente la final de vuelta de la Copa Libertadores de América-2018 entre River Plate y Boca Juniors se reprogramará, anunció este domingo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Entrevistado por Fox Sports, Domínguez inició expresando que "No hay igualdad de condiciones deportivas" para que este duelo se juegue hoy. "Es una postergación", confirmó luego el titular del organismo rector del fútbol sudamericano.

En este sentido, los presidentes de Boca Juniors y de River Plate van a ser convocados a la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, para definir fecha y hora del encuentro.

Esta reunión se cumplirá el martes 27 de noviembre, a las 10:00 locales.

"Hoy nos encontramos en que tenemos que analizar una desigualdad deportiva, no están dadas las condiciones. Hay un equipo que fue agredido y nosotros estamos aquí por el bien del espectáculo. Queremos que el partido, cuando entre los once de cada club, entren sin ninguna excusa. Queremos que no hayan desigualdades; al contrario, que hayan igualdades de condiciones", indicó Domínguez, en lo que él denominó una presentación para brindar detalles de la 'super final', aplazada ya por dos ocasiones debido a las heridas sufridas por futbolistas de Boca.

El dirigente agregó: "En función de eso vamos a posponer y a partir de hoy y en este momento hago la invitación a ambos presidentes, al de Boca y al de River; van a ser convocados a la oficina de la Conmebol, en Asunción, y vamos a encontrar la fecha y la hora adecuada ¡y se va a jugar!".

Consultado de si el duelo fue suspendido o postergado, el principal de la Conmebol aclaró que se decidió por una postergación.