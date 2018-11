Presidente de LigaPro: Hemos triplicado ingresos de auspiciantes en relación con la FEF

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional, y Luis Manfredi, director ejecutivo del mismo organismo, que organizará el Campeonato Ecuatoriano a partir del 2019, brindaron una entrevista a EL UNIVERSO en la que hablaron sobre la estructura administrativa y financiera de la LigaPro. Además, explicaron los nuevos cambios y formatos que podrían darle un giro importante al fútbol ecuatoriano en lo económico y deportivo.

Manfredi explicó las atribuciones que tendrá la LigaPro y como se componen. "Vamos a desarrollar la organización de los partidos, esto conlleva horarios, calendarios, inscripción de jugadores y clubes. También manejaremos asuntos como la supervisión de escenarios y seguridad, derechos audiovisuales, la relación con los medios de comunicación y el control financiero de los clubes", añadió.

"Contamos con un departamento legal, en el que van a trabajar dos personas con la dirección del abogado Mauricio Arosemena; la dirección financiera la componen tres personas; la dirección de competiciones la manejaron seis elementos; la dirección de comunicación estará a cargo de dos personas; en el área comercial solo una persona; seguridad y escenarios estará a cargo de dos personas; en el área integridad estará una persona y a cargo del control económico tres personas", explicó.

"El convenio que se firmó en julio de este año con la Federación Ecuatoriana de Fútbol establece las atribuciones que van a permanecer con la FEF: El control de dopaje, asignación de árbitros, cámara de resolución y disputas (resolver conflictos entre clubes y jugador). La disciplina deportiva sale de la Federación pero tampoco pasa a la Liga, porque decidimos externalizarla al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil porque es conveniente que sea intervenida de manera imparcial para evitar el conflicto de intereses”, mencionó Manfredi.

Por otro lado, Loor se refirió a los cambios del torneo: "Ya no existirá esta regla que si un jugador tenía cinco partidos con el club, no podía ser transferido. Obviamente, lo podrá hacer en la época de pases (a inicio y mitad de año). Los técnicos podrán usar tablets o cualquier aparato electrónico. Hay un límite más amplio en la banca de suplentes, no solo para los jugadores, sino para el cuerpo técnico o delegados de club".

El próximo 5 de diciembre se enviará el calendario de partidos a la Federación para la aprobación y designación de la misma. El campeonato empezará en febrero y terminará en noviembre.

En cuanto a los recursos económicos, Loor aseguró haber sobrepasado los ingresos que mantenía la Federación con los auspiciantes del torneo. "El costo puntual que tiene nuestro torneo no era cubierto con el sponsor que tenía la Federación, sin embargo, nosotros no solamente hemos conseguido ese costo, sino triplicar los ingresos para el primer año, y ni siquiera rueda el balón".

A partir de aquello, Manfredi destactó la confianza que han recibido de parte de las empresas. "En cada partido del campeonato habrá una persona de la LigaPro tomando nota que en los estadios se cumpla lo que le hemos ofrecido al auspiciante. Lamentablemente antes la Federación no tenía este cuidado. Estamos tratando de que los contratos sean a largo plazo porque eso nos da estabilidad económica para presupuestar a más tiempo”.

El pasado martes, Loor comunicó el rechazo de la petición de los clubes de Segunda Divisón para aumentar a 4 el cupo de clasificados a la Serie B. "Creo que estamos muy avanzados para tomar esa decisión, el torneo está casi organizado para cambiar el rumbo de lo que ya está decidido por todos los clubes y nuestro organismo”, dijo al respecto.

Consultado sobre por qué se eligió el nuevo formato de competición, el presidente de la LigaPro argumentó: "El calendario de la Selección iba a afectar a nuestro torneo si se decidía mantener el formato de este año. Es por esto que llegamos a un consenso donde habrá una sola etapa, ocho equipos clasifican a playoffs, el primero se enfrenta con el octavo, el segundo con el séptimo y así sucesivamente” hasta definir el título.

Respecto a la utilización del VAR, Loor informó que se está negociando con las empresas que operan a nivel mundial, tanto como para la Conmebol, España y la Liga Premier. Solo falta las certificaciones de la FIFA. Esperan que el próximo año ya esté todo listo y tratarán de aplicar el VAR en la finales de este año.

Por otro lado, los equipos se Serie B ya no pelearán por un cupo a un torneo internacional como se estableció para este 2018. Las clasificaciones "se van a mantener de la misma forma, cuatro a Copa Libertadores (2 directos y 2 a las fases previas) y cuatro a la Sudamericana. Lo que se prevé cambiar, pero aún no es oficial por parte de la Federación, es que el campeón de la Copa Ecuador (donde participan equipos de las series A y B, de Segunda División y del fútbol amateur) se enfrente con el octavo de la tabla general en la Serie A. Pero cupo para el campeón de la Serie B no habrá", aclaró Loor.

El Presidente indicó que la copa para el campeón 2019 se está fabricando en Brasil y llegará el próximo mes. Además, señaló que durante su periodo se va a mantener el mismo modelo de trofeo. (D)