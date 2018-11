Massimiliano Allegri: Cristiano Ronaldo debe ganar el Balón de Oro

Turín -

Cristiano Ronaldo merece ganar el Balón de Oro, dijo el viernes el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri. Tras los reportes de medios que indicaron que el delantero no había sido seleccionado entre los tres finalistas para el premio por primera vez desde 2010.

Desde 2007, el portugués ha ganado el premio cinco veces y en otras cinco oportunidades quedó segundo. Sin embargo, la prensa de Francia e Italia sostiene que la terna de este año estará compuesta por Kylian Mbappé, Luka Modric y Raphael Varane.

El ganador será anunciado en una ceremonia en París el 3 de diciembre."Lo está haciendo bien y ayer entrenó bien. Por lo que ha hecho, como lo he dicho varias veces, merecería el Balón de Oro", dijo en rueda de prensa Massimiliano Allegri, quien rechazó las sugerencias de que su equipo afronta una crisis de lesiones en el mediocampo antes del partido con SPAL el sábado por la Serie A.

Sami Khedira y Emre Can están marginados por lesiones, pero sus ausencias no preocupan demasiado al entrenador. “Tendremos que jugar con los que tenemos", señaló. "(Blaise) Matuidi regresó hoy porque necesitaba unos días de descanso. Tenemos a nuestra disposición a (Miralem) Pjanic y (Rodrigo) Bentancur, encontraremos una solución con lo que tenemos. No estamos pasando por una emergencia".

Allegri confirmó que Ronaldo será titular junto a Mario Mandzukic en el ataque. La Juventus tiene una ventaja de seis puntos sobre el escolta Napoli y permanece invicto esta temporada con 11 victorias y un empate en 12 juegos. (D)