Tricolor, con un ‘equipo fuerte’ en Panamericano de Escalada Deportiva

Ecuador quiere aprovechar su condición de anfitrión y buscará coronarse en el Campeonato Panamericano de Escalada Deportiva, que se inauguró el pasado miércoles y culminará el próximo lunes en el muro de escalada en la explanada del estadio Modelo de Guayaquil.

La escaladora tricolor Andrea Rojas realizó el juramento deportivo en el acto inaugural. “Para este Panamericano me siento más preparada que antes, he entrenado bastante duro este año, he sacrificado mucho, muy lejos de mi familia, todo por un resultado, por ser mejor que antes y creo que eso lo he logrado”, comentó Rojas, quien actualmente reside en Italia.

Rojas representó al país en los Juegos Mundiales Wroclaw 2017. “A los World Games logré clasificar con el mejor tiempo a nivel panamericano en los mundiales del 2016, fue una experiencia que me cambió la vida, fue como estar en unas pequeñas olimpiadas, lo que motivó para poder estar en unos Juegos Olímpicos”, comentó.

Otro de los escaladores ecuatorianos es Carlos Granja, tres veces campeón mundial juvenil en las modalidades de velocidad y overall. Al Panamericano ya llega como sénior. “Tenemos un equipo bastante fuerte y espero que podamos quedar primeros, tenemos gente con mucho talento para obtener las medallas”, expresó.

Este año Carlos enfrentó su último mundial como juvenil ubicándose sexto, pero ya incursionó en la categoría sénior participando en el circuito de las copas Mundo y el Mundial Absoluto, donde fue top 20 y segundo mejor de América.

El Campeonato Panamericano será el termómetro para que los tricolores demuestren su nivel ante las delegaciones de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Guatemala, Canadá y Chile.

El Team Ecuador enfrentará el certamen con una delegación de 14 deportistas, entre los que constan los olímpicos juveniles en el torneo de Buenos Aires 2018 Óscar Rivadeneira y Galo Hernández.

El certamen se desarrollará en dos etapas: La primera es clasificatoria en las modalidades de dificultad, velocidad y por bloque. (D)

16

años en adelante es la categoría (abierta) del panamericano.