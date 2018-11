Michael Arroyo ‘Gambetita’ dio positivo en 2007, pero se le redujo el castigo

Hace once años, cuando era futbolista de Emelec y tenía dos temporadas en la máxima división, el guayaquileño Michael Arroyo fue suspendido por dopaje por primera vez.

El 20 de septiembre de 2017, este Diario informaba que Arroyo “dio positivo en un control antidopaje efectuado luego del juego contra Deportivo Cuenca, en el Alejandro Serrano Aguilar, el 29 de agosto. El resultado del examen de orina al que fue sometido Arroyo determinó restos de marihuana. Ahora se espera la ratificación con el análisis de la muestra B que se efectuará en Chile”.

Pero cinco días después, el jugador recibió de la Comisión de Disciplina de la Ecuafútbol (FEF) dos años de suspensión por dopaje. “El centrocampista azul dio positivo por consumo de marihuana en un control antidopaje. Luego del primer examen se remitió una contraprueba a un laboratorio de Chile y esta volvió a dar positivo, razón por la cual se le aplicó la inhabilitación”.

En febrero del 2008, entrevistado por este Diario, Arroyo contó: “Por joda agarré y probé (marihuana). Después, en un partido con el D. Cuenca, salí sorteado para el dopaje y después de quince días me mostraron la carta de que había dado positivo. Cuando me notificaron, me dije que había que levantarse y salir adelante, que ese es un tropiezo, cosas que pasan para que uno siente cabeza. Eso (la droga) no es para los futbolistas ni para nadie, porque eso no hace bien”.

Agregó, tras quejarse de ser ‘abandonado’ por Emelec, que no lo tuvo en sus planes a raíz de la inhabilitación: “Espero que se cumpla la sanción para demostrarle a toda la gente que he cambiado, quiero ser un jugador de bien. Pido que me miren con otros ojos y no por la falla que tuve”.

En abril del 2008 se le levantó el castigo al hacerse oficial que el tiempo de suspensión fue recortado porque en el Congreso de la FEF, en enero de ese año, se reformó el artículo que se le aplicó tras dar positivo. La Ecuafútbol explicó que se estableció que la sanción máxima por dopaje iría de seis meses a un año. (D)

31 años de edad

Michael Arroyo Mina nació en Guayaquil el 23 de abril de 1987. En el 2002 se unió a la sub-16 de Emelec y debutó en la serie A en 2005. En el país jugó también en Barcelona y D. Quito.