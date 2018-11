Luis Enrique es cuestionado tras actuación de España en la Liga de Naciones

Madrid -

Luis Enrique prometió una evolución más que una revolución cuando se hizo cargo de la selección española de fútbol tras el desastroso Mundial que hizo la "Roja" en Rusia, donde fue eliminada en octavos de final. Y luego de tres victorias en sus primeros tres encuentros, incluyendo un (2-1) frente a Inglaterra en Wembley y un 6-0 en casa ante Croacia, los aficionados españoles creían que los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 podrían volver a sus glorias pasadas.

Con el férreo defensor Sergio Ramos y el talentoso mediocampista Isco como líderes, la España de Luis Enrique parecía ser capaz de alcanzar el extraordinario nivel que tuvo la escuadra que maravilló al mundo hace ocho años. Sin embargo, el exentrenador del Barcelona no ha podido encontrar un buen funcionamiento, así lo afirman los medios españoles; sumó dos victorias y dos derrotas en sus cuatro partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Después de un buen rendimiento inicial, que también incluyó una goleada 4-1 en un amistoso frente a Gales, las derrotas sucesivas 3-2 ante Inglaterra y Croacia dejaron a España fuera de las semifinales de la nueva competición europea y con más preguntas que respuestas para el técnico de 48 años.

"La situación es la que es. Cuando llegamos a la selección ya sabíamos lo que había, de dónde veníamos en el Mundial. Estamos en un proceso de cambio generacional y estamos intentando crear un equipo", dijo Luis Enrique. "El objetivo es buscar la clasificación para la Eurocopa", añadió.

Hasta ahora, Luis Enrique ha utilizado a 33 jugadores (lo máximo que un entrenador de España ha hecho en sus seis primeros partidos desde 1982), lo que demuestra que quizá aún no sabe cuál puede ser su once inicial. El ex mediocampista ha tenido que lidiar también con los retiros de la selección de David Silva y Gerard Piqué, un defensor al que hasta ahora ha sido muy difícil sustituir, ya que ni Nacho ni Íñigo Martínez lo han convencido.

El bajo nivel de Sergio Ramos tampoco ha ayudado. Sin embargo, la afición y los críticos señalan a David de Gea como el principal problema del equipo. El portero del Manchester United no ha podido trasladar a la selección española el gran nivel que exhibe en su club y, después de recibir siete goles en cuatro partidos en la Liga de Naciones, muchos creen que Kepa Arrizabalaga, del Chelsea, debería tener una oportunidad en el arco.

Alvaro Morata nunca ha demostrado poder ser el principal eje ofensivo del equipo en ausencia de Diego Costa, un goleador golpeado por las lesiones, ya que el delantero del Chelsea no ha podido encontrar la red en sus últimas cuatro apariciones con la "Roja". (D)