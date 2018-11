Seleccionados de atletismo se sienten marginados por la Federación Deportiva del Guayas

Piero Corozo no se siente todavía como exatleta de Guayas. “Soy seleccionado de Guayas”, indica de manera enfática al iniciar la entrevista con Diario EL UNIVERSO.

Lo encontramos en la pista del colegio Vicente Rocafuerte junto con Wilson Quiñónez, Coraima Cortez y Ángelo Cifuentes, aunque indicaron que faltan otros compañeros como Brayan Castro, Génesis Caicedo, Johnny Tamayo, Arturo Zambrano, Kiara Lastra, Peter Ortiz, Ginger Quintero, Jesús Jiménez, Julio Bazurto y Steven Charcopa, quienes también realizan sus prácticas en este lugar debido a que la Federación Deportiva del Guayas (FDG) no les presta la pista para sus entrenamientos.

Corozo, quien ha representado al Ecuador en Sudamericanos de la categoría adultos, sub-23; Iberoamericanos y Panamericanos, pide a la Fedeguayas que no los discriminen y que sea una selección justa (para la ayuda).

“Las arquitectas Pierina Correa y Rosa Edith Rada no nos prestan atención a los atletas sub-23 y adultos. Nos están menospreciando porque piensan que nosotros ya no valemos, que somos una categoría que no existe”, indicó el atleta de 110 y 400 m vallas, 400 m planos y de postas largas y cortas.

Añadió que no reciben vitaminas y antes entrenaban en lugares ‘horribles’ como la pista del estadio Modelo y ahora les quitaron el sueldo.

El corredor albiceleste agrega que cuando fueron a cobrar la ayuda mensual, les indicaron que no había presupuesto, pero conoce que quienes integran la categoría prejuvenil sí la reciben a pesar de que otro de los argumentos de la FDG es que la ayuda se entrega a quienes participan en los Juegos Nacionales. “Es verdad que no hubo Juegos de Mayores, pero tampoco hubo Juegos Prejuveniles. A nosotros nos quitan la ayuda, pero a ellos se la mantienen”, indica el corredor.

El atleta, que ha recibido reconocimientos como deportista destacado en atletismo desde el 2014 hasta la actualidad, señala que entrenan con el DT Héctor Cedeño, a quien despidieron por falta de presupuesto, “pero contratan a tres profesores más”.

Los corredores señalan que si bien la Ecuatoriana de Atletismo les ayuda para sus participaciones a nivel internacional, eso es solo cuando tienen que competir, no antes, por eso reclaman atención de la Fedeguayas.

Por su parte, Coraima Cortez indicó que ya no tienen apoyo de ningún tipo de Fedeguayas para entrenar. “Nosotros como deportistas no tenemos ningún apoyo. Hemos pedido ayuda exterior porque nuestra provincia no nos apoya”, dijo.

Wilson Quiñónez añadió que “el problema de FDG es que en su lema dice ‘Formamos campeones’, pero no los mantienen. Agarran a un deportista de 13-14 años y lo forman, pero cuando llega a los 20 años, a la madurez deportiva, no lo apoyan. Por qué Pichincha sí apoya a todos sus deportistas”. (D)

