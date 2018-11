ATP CUP reunirá a 24 naciones en el 2020

Londres -

La ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), órgano rector del tenis masculino, anunció este jueves en Londres, durante las Nitto ATP Finals, el lanzamiento en el 2020 de una nueva competición por equipos, que reunirá a 24 naciones y estará dotada con 15 millones de dólares y 750 puntos para el campeón.

La primera edición de la ATP Cup tendrá lugar del 3 al 12 de enero en tres ciudades de Australia, unos días antes del primer Grand Slam del año. El torneo contará con una fase de grupos, después de la cual ocho equipos jugarán las eliminatorias.

Cada duelo estará compuesto por dos partidos individuales y uno de dobles y cada equipo podrá contar con hasta cinco jugadores. Los países serán seleccionados en base a la clasificación mundial de su número 1 nacional.

Chris Kermode, Presidente y Director Ejecutivo de ATP, aprovechó este lanzamiento para mostrar la nueva imagen corporativa de la organización, el empresario expresó: “Este evento encaja a la perfección con nuestra estrategia de innovar y mirar hacia el futuro. Sabemos, por nuestras extensas conversaciones con los jugadores, que la ATP Cup proporcionará un sensacional manera de arrancar la temporada, uniendo a los mejores jugadores del mundo en un gran evento por equipos que complementa nuestra programación, provee puntos del ranking ATP y se une claramente el Abierto de Australia”.

El CEO de Tennis Australia, Craig Tiley, añadió: “Tenemos una oportunidad increíble, en colaboración con ATP y los jugadores, de ofrecer un evento de impacto global que eleve nuestro deporte y el interés de los aficionados”.

Esta competición por equipos puede ser atractiva para los jugadores porque reparte 750 puntos al campeón, menos que los Grand Slams (2000) y los Masters 1000 (1000), pero más que el resto de los torneos del circuito ATP.

La ATP Cup recibió el apoyo de varios jugadores, entre ellos algunos de los mejores del mundo y Presidente del Consejo de Jugadores, el serbio Novak Djokovic y el estadounidense John Isner estuvieron en la presentación de la nueva competición. Por su parte, Roger Federer (número 3 del mundo), Alexander Zverev (5) o Dominic Thiem (8) mostraron su apoyo en un vídeo. (D)

