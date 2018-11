Jorge Barraza: La batalla (hermosa) de los diarios deportivos

¡Qué bonito es pasar por el quiosco, ver las pilas de diarios, detenerse a ojear las portadas, leer los titulares…! Sobre todo, de los diarios deportivos, tan coloridos, fantasiosos, atrapantes, contundentes, exagerados y alarmistas… pero deliciosos al fin. En España es aún más atractivo que en cualquier otra parte por la notable cantidad de medios impresos dedicados solo al deporte. En realidad, al fútbol. Marca y As, madrileños, enfocados eminentemente en el Real Madrid, aunque con amplia cobertura nacional e internacional. Mundo Deportivo y Sport, de Barcelona, también centrados los 365 días en un club (el Barça) y con información de todo lo demás.

Marca, As, Mundo Deportivo y Sport. Son los cuatro principales, en ventas, resonancia y lectoría. Pero no los únicos. También están Superdeporte (de Valencia), Estadio Deportivo (de Sevilla), L’Esportiu, el único diario deportivo en idioma catalán, con sede en Barcelona y Gerona. La Grada, que publica dos ediciones, una con la actividad del Atlético de Madrid y la otra la vida diaria del Espanyol de Barcelona. Mundo Deportivo, a su vez, tiene dos ediciones en el País Vasco: en Vizcaya lidera las noticias el Athletic de Bilbao; en Guipúzcoa, la Real Sociedad. También cabe mencionar a Espíritu Deportivo, que sigue al Real Zaragoza, hoy en segunda división. Todos están llenos de información y fotos de los clubes, hacen el enorme esfuerzo de satisfacer la avidez del hincha y brindarle novedades y artículos de opinión o evocativos. En los días que pasamos en España las últimas semanas, comprábamos diariamente los cuatro grandes. Una primavera de colores y temas. ‘¿Vuelve Neymar…?’, ‘Lopetegui en capilla’, ‘El Madrid estudia el plan Hazard’, ‘Tienen que ser 11 Messis’ (cuando se lesionó Leo).

Mantienen una altísima competencia entre ellos. Muchas veces Sport lanza un titular y Mundo Deportivo, veladamente, lo desmiente. O al revés. O se tiran entre madrileños y catalanes a través de las columnas de opinión.

A un euro cada uno, por cuatro euros nos llenábamos de información. Que también puede seguirse en Internet, aunque no toda. Y no es igual. El desayuno con el diario a la mano es inigualable. El papel regocija de color e imagen y tiene una portada (Internet no). Portada que siempre es consagratoria, para un personaje o para un tema. Y dura un día entero; en Internet, un titular dura un rato. Y el papel se puede guardar, encuadrar, disfrutar.

Visitamos la amplia redacción de Mundo Deportivo, frente a la Plaza de Francesc Maciá, en la elegante avenida Diagonal, de Barcelona. Fundado en 1906, tiene el honor de ser el segundo diario deportivo del mundo, solo lo precede La Gazzetta dello Sport, de Milán (1896). Mundo Deportivo pertenece al poderoso Grupo Godó, la organización multimedia más grande de Cataluña, también dueña de La Vanguardia, de RAC1, la cadena radial líder en la zona y el canal 8TV, estos últimos dos solo del ámbito catalán.

“Nuestros contenidos podrían definirse como 80% del FC Barcelona, 10% del Real Madrid, 5% del Espanyol y 5% del resto”, dice Héctor Coca, subdirector de Mundo Deportivo y jefe del área digital. “En Internet difiere un poco, el diario emprende una estrategia de expansión y nos hemos abierto a toda España, el contenido es más plural. Por eso, antes competíamos con Sport, ahora con Marca y As”, agrega. Coca revela que hay satisfacción por la marcha de mundodeportivo.com. “Tenemos 10 millones de visitantes únicos al mes. Marca, que es el primero, tiene entre 13 y 14 millones, y As redondea los 12. Cifras proporcionadas por Comscore, compañía estadounidense de mediciones de audiencia”.

En la edición impresa, informa Coca, Mundo Deportivo vende 64.000 ejemplares diarios, Marca está en 150.000, As 100.000 y Sport 57.000. “Hace diez años vendíamos el doble –refiere–, pero cada año se pierden entre 8 y 12% de ventas por el retroceso del papel”. Pero el papel podría llegar a tener una remontada triunfal, aseguran analistas, pues la publicidad no termina de cuajar en Internet. El público no solo la pasa de largo, le resulta molesta cuando debe esperar varios segundos para leer la nota que ha buscado. Lo digital no monetiza y los grandes avisadores siguen prefiriendo los medios impresos, pues sus productos tienen más visibilidad.

¿Cómo se maneja una primicia…? “Cuando tenemos una bomba periodística –revela–, aunque sea al mediodía, no la damos en Internet, la guardamos para el impreso del día siguiente, así este tiene más impacto en los puestos de venta que la competencia. Igual, a primera hora ya empiezan a levantarla los demás medios en radio, televisión, sitios digitales… Y muchos ni siquiera mencionan la fuente”. Hay un pirateo constante, dice. Aquello revela que el factor ventas del impreso sigue siendo importante.

“Hasta hace diez años, cuando el Barça ganaba, aumentaba la tirada, hoy ya no cambia porque han quedado los lectores fieles, los que lo compran siempre más allá del resultado”, comenta Héctor. Lo mismo pasa con Messi. “En tiempos anteriores hubiese sido un elemento de ventas fabuloso, ahora es lo mismo. Igual, siempre nos preguntamos cómo será nuestra actividad cuando Leo se retire. Lo imaginamos algo así como a. C. y d. C., antes y después de Cristo. Va a ser muy difícil la tarea diaria”. Claro, Messi sale en portada entre tres y cinco días por semana tanto en Sport como en Mundo Deportivo. Por sus goles, por una lesión, por un premio, por un récord, una declaración…

Ciento ocho personas conforman Mundo Deportivo entre todas las áreas, de las cuales 54 son redactores, tanto para el impreso como para el portal. Todos están conectados, para tener idea de qué va y cómo en Internet y qué se deja para el impreso.

¿Por qué no hacen una edición en catalán?, preguntamos. “Está claro: el castellano es el segundo idioma del mundo, el catalán lo hablan seis o siete millones de personas”, responde Coca, quien agrega que, por ahora, la edición en Internet es gratuita. Pero no se descarta en un futuro cercano cobrar para ingresar a ella.

“Nuestra premisa es la del entretenimiento, que el lector disfrute. Queremos hacérselo pasar bien, que cuando gana su club prorrogue su satisfacción”, culmina el amable colega catalán. Nos preguntamos: ¿desaparecerán estos preciosos medios impresos…? Sería muy hereje. La decisión está en manos de los jóvenes. Ellos pertenecen a la era digital, no del papel. También son los dueños del futuro. Marca, As, Mundo Deportivo, Sport son medios exitosos, modernos, encantadores y muy bien informados, cuya clientela es la mejor del mundo: la del Barcelona, Real Madrid, la del fútbol en general, que no se extinguirá nunca, con alto poder económico... Pese a todo, luchan por sobrevivir. No deja de ser un enorme contrasentido. (O)

Pero el papel podría llegar a tener una remontada triunfal, aseguran analistas, pues la publicidad no termina de cuajar en Internet. El público no solo la pasa de largo, le resulta molesta.