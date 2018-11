Paúl Vélez pidió disculpas a Emelec por sus declaraciones en torno al 'Caso Macará'

El entrenador de Macará, Paúl Vélez, afirmó que pidió disculpas públicas al Emelec y a su presidente, Nassib Neme, por sus declaraciones vertidas en dos programas deportivos en los que menciona al club eléctrico dentro de un contexto de amaño de partidos del campeonato nacional 2018.

Reunidos este miércoles ante la Comisión Disciplinaria de la FEF, el estratega del elenco ambateño defendió su versión acerca de sus declaraciones en torno al caso de denuncias por presunta tentativa de extorsión a jugadores.

En tanto que el cuerpo jurídico de Emelec, representado por Álvaro Jaramillo, manifestó que lo declarado por Vélez no los dejó satisfechos.

"Nunca quisimos ofender a nadie, sino que tratamos de exponer. La verdad hemos pedido disculpas, pedimos disculpas públicamente; pero el afán nuestro nunca fue ofender a nadie, menos a una institución tan grande como Emelec y menos a un dirigente tan prestigioso como Nassib Neme", dijo el DT de Macará a los medios.

El DT continuó: "Nunca hablamos mal de nadie, lo que pasó se contó como anécdota pero sin tratar de ofender a nadie".

El abogado del club 'millonario', por su parte, comentó que el asunto entró en etapa de investigación abierta por la Comisión Disciplinaria.

"Lo único que puedo indicar es que se han dispuesto otras diligencias probatorias para que se realicen durante esta semana hasta que nos vuelvan a convocar", mencionó Jaramillo.

"No nos dejó satisfechos (lo expuesto por Vélez). Emelec fue mencionado dentro de un contexto de amaño de partidos, y por supuesto que eso no lo podemos permitir. El expediente sigue abierto, no se ha cerrado, tampoco ha sido sancionado el profesor Vélez", concluyó el abogado de Emelec (D)